Vela, 14 azzurri in gara agli Europei IQ Foil 2021: prosegue il percorso di adattamento alla nuova tavola olimpica

Ultimo grande appuntamento stagionale ormai alle porte per il windsurf, con i Campionati Europei di IQ Foil in programma dal 24 al 28 ottobre sul campo di regata olimpico dei Giochi di Parigi 2024. Sarà Marsiglia infatti ad ospitare la rassegna continentale della nuova classe olimpica che prende il posto dell’RS:X come nuovo equipaggiamento del windsurf alle Olimpiadi.

Per l’Italia saranno presenti in Francia complessivamente 14 atleti, di cui 10 uomini e 4 donne, con l’obiettivo di colmare progressivamente il gap con l’elite globale della specialità in vista del prossimo triennio. Gli ultimi Campionati Mondiali di IQ Foil, andati in scena poco dopo il termine dei Giochi Olimpici di Tokyo e quindi privi di tutti gli atleti impegnati nella rassegna a cinque cerchi, hanno infatti messo in luce un movimento azzurro ancora molto lontano dal top in questo contesto.

Marta Maggetti e Giorgia Speciale, punte di diamante del windsurf italiano al femminile, si sono date battaglia recentemente sul Lago di Garda per i CICO 2021 (Campionati Italiani Classi Olimpiche) con la nuova tavola foiling e proveranno a mettere nel mirino la top10 europea a Marsiglia, ma non sarà un’impresa facile.

Zona podio molto lontana sulla carta anche per i 10 azzurri iscritti alla flotta maschile, con un Mattia Camboni ancora impegnato nella ricerca del feeling ottimale sul foil e gli “specialisti” italiani apparsi sinora inferiori al resto della concorrenza in campo internazionale. Da seguire comunque con grande interesse l’evoluzione dei valori in campo in una classe olimpica nuova e quindi destinata a cambiare più o meno velocemente le proprie gerarchie.

