Cameron Norrie è indubbiamente una delle grandi rivelazioni del 2021 per il circuito ATP, ma il trionfo di domenica scorsa al Masters 1000 di Indian Wells lo ha proiettato in una nuova dimensione e, già in questo finale di stagione, potrà mettere nel mirino addirittura la qualificazione per le Finals di Torino (è 10° nella Race, alle spalle dell’infortunato Rafa Nadal). L’esplosione del 26enne britannico ha colpito anche il connazionale Andy Murray, che ha parlato di lui durante la conferenza stampa di presentazione del torneo 250 di Anversa.

“Mentirei se dicessi che l’avevo previsto, per essere onesti. Tuttavia ho trascorso una discreta quantità di tempo con lui e mi sono allenato molte volte insieme. È un ragazzo che lavora duramente. Penso che sia un ottimo esempio non solo per i giocatori britannici ma per tutti i giocatori di tennis. Se ti impegni giorno dopo giorno, ti dedichi adeguatamente allo sport e hai un atteggiamento come il suo, puoi ambire a percorrere una lunga, lunga strada“, dichiara il due volte campione olimpico in singolare.

“Il suo risultato è stato fenomenale. Ma ritengo che forse l’intera stagione che sta vivendo sia ancor più impressionante della settimana a Indian Wells. Ogni settimana vince partite. Ha giocato 6 finali in questa stagione e quest’anno finirà per vincere più partite del tour di quante ne abbia mai vinte sommando tutta la sua carriera in precedenza. È notevole“, spiega Andy.

Norrie ha vinto il suo primo titolo nel circuito maggiore lo scorso luglio a Los Cabos ed in stagione ha un record di 47 vittorie e 20 sconfitte. Prima di quest’anno il nuovo n.16 al mondo aveva ottenuto 51 successi e 60 k.o., debuttando a livello ATP nel 2017.

Foto: Lapresse