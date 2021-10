Gli ultimi piattelli sbriciolati nei cieli di Larnaca, alla President’s Cup, salutano il 2021 del tiro a volo internazionale. Dopo le gare di Mixed Team, nell’impianto cipriota, è stata la volta dei concorsi individuali. Andiamo a vedere come sono andate le cose.

Skeet uomini

Gabriele Rossetti si prende il gradino più alto del contest rompendo 34 piattelli, in un testa a testa che lo vede uscire vincitore contro il kuwaitiano Abdullah Alrashidi, fermatosi a 32. Ma non finisce qui, perché al terzo posto si piazza l’altro azzurro presente in concorso, ovvero Tammaro Cassandro (22), capace di precedere il campionissimo statunitense Vincent Hancock (oro a Tokyo 2020, a Londra 2012 e a Pechino 2008).

Skeet donne

La statunitense Austen Jewell Smith, dopo aver vinto in coppia proprio con Rossetti la rassegna di Mixed Team, si è presa, come il toscano, anche la competizione individuale (33) precedendo, nell’ordine, la slovacca Danka Bartekova (32), la russa Zilia Batyrshina e l’azzurra Diana Bacosi, che ha chiuso al quarto posto, al termine di una prova molto fallosa e chiusa con soli 10 piattelli colpiti, prima dell’immediata eliminazione.

Trap uomini

Così come ai Giochi di Tokyo, la Repubblica Ceca firma la sua personale doppietta. Questa volta però è David Kostelecky a precedere il compagno di squadra Jiri Liptak 31-29. Alle loro spalle, ironia della sorte, il bronzo della gara a Cinque Cerchi: il britannico Matthew John Coward-Holley (21), che a sua volta si è messo alle spalle il russo Gennadii Mamkin (9).

Trap donne

Last but not least. Risuona l’inno spagnolo in questa gara, per effetto dell’affermazione ottenuta dall’andalusa Fatima Galvez (32), che si mette dietro tutta la concorrenza. Al secondo posto la statunitense Kayle Browning (29), al terzo la russa Daria Semianova (18). Giù dal podio, purtroppo per i colori italiani, Silvana Stanco, che ha chiuso quarta (7).

Foto: FITAV