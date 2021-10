Per l’Italia del tiro a volo, dai Mondiali junior 2021 di tiro a volo, arriva una medaglia. A farla registrare è l’azzurra Giorgia Lenticchia che, nella gara femminile individuale di trap, si è aggiudicata il bronzo. Andiamo a vedere come sono andate le cose in pedana.

Nella gara vinta dalla francese Oriane Monique Raymonde Froment, che con il punteggio di 41/50 ha avuto la meglio sulla statunitense Ryann Paige Phillips, seconda per un soffio, a quota 40/50, l’azzurra Lenticchia – classe 2003 – è riuscita a salire sul podio grazie ad uno score pari a 30/40 precedendo peraltro l’altra “punta tricolore” presente in finale, ovvero Sofia Littame, piazzatasi in quarta posizione 25/35; mentre Gaia Ragazzini ha chiuso 15esima in qualificazione.

Al maschile invece a fare festa è stato lo spagnolo Andres Garcia, che è salito sul gradino più alto del podio sbriciolando 41 dei 50 piattelli a disposizione, davanti al turco Erdogan Akkaya, medaglia d’argento (38/50), e all’altro iberico in concorso ossia Juan Antonio Garcia, per lui il bronzo (30/40).

In casa Italia non è arrivata la medaglia: a referto ci finiscono il quinto posto di Samuele Faustinelli, capace di centrare la finale, ma di non riuscire poi a trovare il ritmo giusto per non risultare falloso (21/30), e il dodicesimo e il tredicesimo posto, in qualifica, di Fabio Fiandri e Lorenzo Franquillo, quest’ultimo molto sottotono rispetto ai suoi standard abituali.

Domani, 6 ottobre, si tornerà in pedana con le gare di trap ma a squadre: impegnati prima i ragazzi e poi le ragazze, mentre il 7 ottobre sarà la volta del Mixed Team.

Foto: ISSF