Oggi a Lima, in Perù, sono andate in scena due finali valide per i Mondiali junior 2021 di tiro a segno: entrambi i titoli sono andati all’India, che ha conquistato anche una medaglia di bronzo, mentre entrambi gli argenti sono stati vinti dalla Francia. L’altro bronzo è andato agli Stati Uniti.

Nella pistola 25 metri femminile oro all’indiana Naamya Kapoor, che vince con 36/50 superando la francese Camille Jedrzejewski, seconda con 33/50. Completa il podio un’altra indiana, Manu Bhaker, terza con 31/45 ed eliminata allo shoot off proprio dalla transalpina.

Quarta piazza per un’altra indiana, Rhythm Sangwan, ai piedi del podio con 27/40, poi l’ucraina Yana Chuchmarova, quinta con 20/35, seguita dalla magiara Miriam Jako, sesta con 17/30. Settima la statunitense Katelyn Morgan Abeln con 14/25, ottava la thailandese Chawisa Paduka con 10/20.

Nella carabina tre posizioni maschile affermazione dell’indiano Aishwary Pratap Singh Tomar, al record del mondo di categoria con 463.4, mentre l’argento va al francese Lucas Bernard Denis Kryzs, secondo a quota 456.5, infine completa il podio lo statunitense Gavin Raymond Leigh Barnick, terzo con lo score di 446.6.

Quarta posizione per il ceco Jiri Privratsky con 436.2, quinta piazza per l’altro statunitense Rylan William Kissell a quota 426.0, sesto posto per il tedesco Max Braun con 411.5. I primi ad essere eliminati sono il magiaro Soma Richard Hammerl, settimo con 401.2, e l’altro statunitense Braden Wayne Peiser, ottavo con 398.6.

Foto: UITS