Tiro a segno, Mondiali junior 2021: assegnati altri tre titoli

Oggi a Lima, in Perù, sono andate in scena tre finali valide per i Mondiali junior 2021 di tiro a segno: sorridono Germania, India e Stati Uniti, con un oro a testa. Due argenti per gli Stati Uniti ed uno per l’India, due bronzi per la Francia ed uno per gli Stati Uniti.

Nella carabina a terra da 50 metri a coppie miste vince Germania 1 di Larissa Weindorf e Max Braun, che supera per 17-5 Stati Uniti 2 di Molly Elizabeth McGhin e Braden Wayne Peiser, mentre nella finale per il bronzo Stati Uniti 1 di Mary Carolynn Tucker e Gavin Raymond Leigh Barnick supera per 16-8 Austria 1 di Sheileen Waibel e Kiano Waibel.

Nella pistola sportiva da 25 metri a squadre femminile oro per l’India di Rhythm Sangwan, Naamya Kapoor e Manu Bhaker, che supera per 16-4 gli Stati Uniti di Abbie Russell Leverett, Katelyn Morgan Abeln ed Ada Claudia Korkhin, mentre nella finale per il bronzo la Francia di Camille Jedrzejewski, Heloise Fourre ed Elisa Candel batte per 17-7 l’Ucraina di Nadiia Shamanova, Yana Chuchmarova e Viliena Bevz.

Nella pistola automatica da 25 metri individuale maschile oro per lo statunitense Henry Turner Leverett con 32/40, che supera l’indiano Adarsh Singh, d’argento a quota 28/40, infine il bronzo va al transalpino Laurent Pierre Andre Cussigh, eliminato prima dell’ultima serie con 24/35.

