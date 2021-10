Non si è ancora chiusa la stagione del World Tour di ciclismo al femminile: altra breve corsa a tappe per le donne, in terra britannica, il The Women’s Tour, giunto alla settima edizione. Ad imporsi nella prima frazione, con partenza da Bicester ed arrivo in quel di Banbury è una strepitosa Marta Bastianelli (Alé BTC Ljubljana). 35mo successo in carriera, quarto della stagione per lei che veste ovviamente anche la maglia di leader della classifica generale.

Dopo una prima parte molto tranquilla, da segnalare alcuni attacchi nella fase intermedia della gara: prima ci hanno provato Demi Vollering (SD Worx) con Elise Chabbey (Canyon SRAM Racing), poi è stata la volta di Femke Markus (Parkhotel Valkenburg) assieme alla nostra Chiara Consonni (Valcar – Travel & Service).

Successivamente in solitaria ci ha provato Anna Christian (Drops – Le Col s/b TEMPUR.), guadagnando però solamente un centinaio di metri. Multipli attacchi sull’ultimo strappo di Sibford Ferris, è andato via un drappello formato da cinque atlete, con nuovamente Chabbey e Vollering, oltre alla nostra Soraya Paladin e ad Amy Pieters e Juliette Labous.

Nulla da fare, è stato sprint ristretto: a trionfare alla grande Marta Bastianelli che ha battuto Chloe Hosking (Trek-Segafredo Women) e Clara Copponi (FDJ Nouvelle Aquitaine Futuroscope). Top-10 anche per Elena Cecchini (SD Worx), quinta, e Sofia Bertizzolo (Liv Racing), settima.

Foto: Valerio Origo