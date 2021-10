Tennis, WTA Indian Wells: Jasmine Paolini accede al secondo turno

Jasmine Paolini sfrutta al meglio il ripescaggio come lucky loser e centra la qualificazione per il secondo turno del WTA di Indian Wells. La tennista toscana ha sconfitto in tre set la giapponese Mai Hontama, numero 161 della classifica mondiale, con il punteggio di 6-0 3-6 6-2 dopo un’ora e quarantatré minuti di gioco.

Un primo set completamente dominato dall’azzurra. Paolini non concede palle break nel primo set e strappa subito il servizio all’avversaria nel secondo gioco. Jasmine gioca bene, mentre Hontama non riesce a trovare contromisure all’avversaria, perdendo la battuta anche nel quarto e sesto gioco e di conseguenza il set per 6-0.

Diverso l’andamento della seconda frazione con grande equilibrio nei primi set giochi. Nel settimo game Paolini riesce ad annullare due palle break, ma alla terza è costretta a cedere la battuta. Hontama allunga sul 5-3 e poi ottiene un secondo break di vantaggio, che le permette di chiudere il secondo set per 6-3.

Jasmine, però, parte forte nel terzo set e si porta avanti di un break nel terzo gioco. La numero 63 della classifica mondiale salva una palla del controbreak nel game successivo e poi toglie ancora il servizio alla giapponese, allungando sul 4-1 al termine di un combattuto quinto gioco. E’ il momento decisivo, perchè Paolini non concede chance di recupero e chiude 6-2.

Nel prossimo turno Paolini affronterà la belga Elise Mertens, testa di serie numero quattordici, che ha usufruito di un bye al primo turno. In tabellone per l’Italia ci sono anche Camila Giorgi (già al secondo turno) e Martina Trevisan, che affronterà la ceca Marie Bouzkova.

Foto: LPS/DPPI/Rob Prange