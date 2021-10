Tempi duri si prospettano per Dominic Thiem: l’austriaco, fermo dallo scorso giugno per infortunio, dovrà subito difendere punti pesanti sia in Australia che oltre. Ne parla Thomas Muster: l’ex vincitore Slam e miglior giocatore austriaco della storia fino a questo momento comprende esattamente la parabola del connazionale, visto che lui stesso ci è passato in maniera infinitamente più severa (leggere alla voce Miami 1989).

Queste le sue parole a Kurir: “Thiem tornerà nell’élite solo nel 2023. Il prossimo anno sarà molto complicato per lui. Non può nemmeno guardare troppo la classifica. Con il disgelo dei punti, scenderà vicino al numero 60. Se non difenderà gli ottavi di finale agli Australian Open l’inizio della stagione sarà duro, potrebbe uscire dalla top 100. Da lì, è probabile che non entrerà nemmeno nel tabellone di tutti i tornei“.

E poi arrivano anche alcuni consigli: “Ora deve riabituarsi a tutto, è una conseguenza di questo infortunio. Sia nell’allenamento quotidiano che prima delle partite. Un recupero così non avviene da un giorno all’altro. Dopo il mio infortunio ho avuto bisogno di molto tempo per tornare, ho giocato con molto dolore il resto dell’anno e mi ci è voluto molto tempo per tornare al top“.

Il nome di Thiem, in questo periodo, è stato legato soprattutto al fatto che gli è stato negato l’ingresso all’ATP 500 di Vienna, poiché sono autorizzati solo i vaccinati. Lui non lo è, poiché ha dichiarato di star aspettando Novavax su consiglio medico: se però le necessità di Australian Open dovessero obbligarlo a optare per un’altra soluzione, lo farà.

Foto: LaPresse