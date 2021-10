Tennis, la corsa di Jannik Sinner alle ATP Finals. I tornei mancanti: sarà volata con Ruud e Hurkacz

La sconfitta patita in finale nel torneo ATP Masters 1000 di Miami potrebbe costare cara a Jannik Sinner in ottica ATP Finals: i 400 punti conquistati dal polacco Hubert Hurkacz in quell’occasione, infatti, al momento spostano gli equilibri proprio in favore di quest’ultimo nella corsa alla qualificazione.

Ad oggi i tennisti aritmeticamente qualificati alle ATP Finals sono quattro: il serbo Novak Djoković, il russo Daniil Medvedev, il greco Stefanos Tsitsipas ed il tedesco Alexander Zverev, mentre manca soltanto il beneficio della matematica per il russo Andrey Rublev e per l’azzurro Matteo Berrettini.

Considerato che lo spagnolo Rafael Nadal ha chiuso anzitempo il suo 2021, restano due posti a disposizione, che verosimilmente verranno contesi da quattro tennisti: il norvegese Casper Ruud, il polacco Hubert Hurkacz, l’azzurro Jannik Sinner ed il canadese Félix Auger-Aliassime.

Nella Race, alla vigilia del torneo ATP Masters 1000 di Indian Wells, rassegna che molto dirà in questa corsa, assieme al torneo ATP Masters 1000 di Parigi-Bercy, in programma ad inizio novembre, vede Ruud davanti con 2925 punti, 150 in più di Hurkacz, 420 di margine su Sinner e 605 di vantaggio su Auger-Aliassime.

Oltre ai due tornei già citati mancano all’appello il torneo ATP 500 di Vienna a fine ottobre e quattro tornei ATP 250, ovvero Anversa, Mosca, San Pietroburgo e Stoccolma. Sul piatto ancora tantissimi punti che potranno far cambiare la situazione da qui al 13 novembre: a Torino ci saranno due azzurri?

RACE ATP AL 4 OTTOBRE 2021

1 ✓ Novak Djoković SRB 8370

2 ✓ Daniil Medvedev RUS 6380

3 ✓ Stefanos Tsitsipas GRE 5470

4 ✓ Alexander Zverev GER 4915

————————————————————–

5 Andrey Rublev RUS 4120

6 Matteo Berrettini ITA 3955

7 Rafael Nadal ESP 2985

8 Casper Ruud NOR 2925

9 Hubert Hurkacz POL 2775

—————————————————

10 Jannik Sinner ITA 2505

11 Félix Auger-Aliassime CAN 2320

CALENDARIO ATP FINO A FINE 2021

07-17 ottobre ATP Masters 1000 Indian Wells

18-24 ottobre ATP 250 Anversa

18-24 ottobre ATP 250 Mosca

25-31 ottobre ATP 500 Vienna

25-31 ottobre ATP 250 San Pietroburgo

01-07 novembre ATP Masters 1000 Parigi-Bercy

07-13 novembre ATP 250 Stoccolma

09-13 novembre Next Gen ATP Finals (a Milano)

14-21 novembre ATP Finals (a Torino)

25 novembre-05 dicembre Davis Cup Finals

Foto: LaPresse