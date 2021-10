Tennis, Jannik Sinner verso le ATP Finals: calendario e prossimi tornei. Si parte da Indian Wells

Jannik Sinner ha vinto per la seconda volta in carriera il torneo ATP di Sofia. Un successo importante per l’altoatesino, che ha conquistato così 250 punti nella classifica della Race to Torino. Il grande obiettivo di questo finale di stagione per Sinner è proprio la qualificazione alle ATP Finals 2021 e le prossime settimane saranno fondamentali per il tennista di San Candido, che insegue il norvegese Casper Ruud ed il polacco Hubert Hurkacz.

Da domenica comincerà il Masters 1000 di Indian Wells, un appuntamento fondamentale per l’azzurro nella scalata alle ATP Finals. L’azzurro punta ad un risultato molto importante sul cemento americano e soprattutto a fare meglio proprio di Ruud ed Hurkacz. L’obiettivo è quello di ottenere il maggior numero di punti per presentarsi nelle ultime settimane del calendario con molte più possibilità di raggiungere Torino.

Difficilmente Sinner sarà presente a Mosca o Anversa, in due tornei ATP 250 subito dopo Indian Wells, mentre è praticamente certo che giocherà a Vienna in un ATP 500 che assegna punti molto preziosi. La corsa al Masters comunque si deciderà a Parigi-Bercy, con l’ultimo Masters 1000 della stagione.

Sinner punta ad arrivare sul cemento francese in una situazione di vantaggio rispetto ai diretti rivali. Se dovesse essere necessario, Jannik giocherà anche a San Pietroburgo, altrimenti deciderà di difendere il suo titolo alle ATP Next Gen Finals di Milano.

CALENDARIO PROSSIMI TORNEI JANNIK SINNER

10/17 Ottobre – Masters 1000 Indian Wells

18/24 Ottobre – ATP 250 Mosca/ATP 250 Anversa (presenza incerta)

25/31 Ottobre – ATP 500 Vienna

1/7 Novembre – Masters 1000 Parigi-Bercy

7/13 Novembre – ATP 250 San Pietroburgo (prestazione incerta)

LOTTA PER GLI ULTIMI DUE POSTI ALLE ATP FINALS DI TORINO

7 Rafael Nadal (SPA) 2985 punti*

8 Casper Ruud (NOR) 2925

9 Hubert Hurkacz (POL) 2775

10 Jannik Sinner (ITA) 2505

11 Felix Auger-Aliassime (CAN) 2320

12 Aslan Karatsev (RUS) 1940

13 Pablo Carreno Busta (SPA) 1880

* Ha già comunicato di aver terminato la sua stagione

