Tennis, Italia prima per numero di tornei ATP vinti nel 2021! Tre titoli per Sinner

Il tennis italiano al maschile si conferma su livelli molto elevati. Jannik Sinner a Sofia ha ottenuto il suo quarto successo ATP e per un ragazzo di 20 anni non è certo un numero così trascurabile. L’azzurro si è confermato nel torneo bulgaro dove l’anno scorso aveva ottenuto il suo primo titolo nel circuito maggiore, battendo in maniera netta il francese Gael Monfils. Per Sinner si tratta della terza affermazione del 2021, dopo i successi nei tornei di Melbourne e di Washington, sempre sul cemento.

Grazie al riscontro di Jannik, l’Italia è il Paese che ha vinto di più a livello ATP nel 2021, pareggiando il computo della Russia e della Spagna (6 vittorie: 3 Sinner, 2 Matteo Berrettini e 1 Lorenzo Sonego). Un dato che assume dei connotati ancora più importanti se si tiene conto dei Challenger e degli ITF, visto che nel primo caso si parla di 8 successi e nel secondo di ben 27. Parliamo di 41 titoli complessivi, uno score che nessuno può permettersi a livello mondiale.

Numeri non casuali di un movimento che ormai da alcune stagioni è in grande crescita. In questo senso, i risultati dei più giovani invitano all’ottimismo dal momento che il circolo virtuoso del Bel Paese si alimenta di ambizione e spirito di emulazione. Da Matteo Berrettini in giù il quadro è roseo e l’ascesa di Sinner ben rappresenta la vitalità della nouvelle vague.

L’Italia a partire da quest’anno si prepara ad ospitare le ATP Finals a Torino, oltre che essere sede delle Next Gen ATP Finals a Milano, e questi riscontri rafforzano l’idea di una nazione all’avanguardia dal punto di vista tennistico.

Foto: LaPresse