Il russo Daniil Medvedev dalla parte di Novak Djokovic. Il russo, vittorioso nella Finale degli US Open proprio contro il n.1 del mondo, ha difeso la posizione del serbo in merito a quanto riferito recentemente da Nole sul tema ‘vaccino’.

Come è noto, infatti, Djokovic si è detto dubbioso sulla sua presenza negli Australian Open 2021, specialmente dopo quanto riferito dalle autorità locali sull’obbligo a sottoporsi al citato vaccino anti-Covid. Un aspetto che potrebbe essere l’ostacolo per la partecipazione del balcanico allo Slam australiano.

Medvedev, negli eventi promozionali del torneo di Mosca al quale non ha partecipato, ha espresso dunque una posizione favorevole a Djokovic: “Mi è piaciuto molto quello che ha detto. Il tennis è uno sport individuale e non vorrò mai divulgare informazioni mediche perché i miei rivali avrebbero informazioni sulle mie possibili debolezze“, ha affermato Daniil.

“In questo caso deve essere lo stesso. La vaccinazione è una decisione personale e non è necessario divulgare informazioni, non lo farò. Sinceramente credo che nessun tennista sarà messo in quarantena, ma che chi non vuole farsi vaccinare dichiarerà di avere qualche tipo di infortunio per non gareggiare, senza dover ammettere di non aver ricevuto il vaccino. Quanto a me, dirò solo che voglio giocare il torneo”, le considerazioni del russo.

Foto: LaPresse