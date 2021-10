La questione legata ai vaccini anti-Covid tiene sempre banco nell’attualità in ambito tennistico. Le discussioni non mancano e le posizioni assunte dalle autorità australiane circa il trattamento dei giocatori, in vista degli Australian Open 2022, sono all’insegna del rigore.

In questo senso uno dei campioni del passato ha detto la sua, ovvero il tedesco Boris Becker. Secondo l’ex giocatore teutonico non c’è molto da dire, ma ci si deve essenzialmente limitare a seguire quello che sono le norme, rendendosi conto che il contesto è quello di una pandemia di proporzioni mondiali.

“I tennisti sono manager di loro stessi. Non giocano per una squadra e sono spiriti liberi. Ho visto i numeri e naturalmente sono rimasto sorpreso che ci siano così tanti giocatori che non sono vaccinati. Se si guarda intorno, il numero di persone che hanno fatto questo passo nel mondo sta aumentando“, le parole di Becker.

“Chi fa sport, specialmente ad alto livello, deve rendersi conto che se si vuole continuare nella propria attività è necessario vaccinarsi. Molti lo trovano difficile, ma è così che funziona”, ha concluso.

Foto: LaPresse