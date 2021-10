Tennis, ATP Vienna 2021: Lorenzo Musetti ha ricevuto la wild card e sarà in tabellone

Lorenzo Musetti giocherà l’ATP 500 di Vienna. Il tennista toscano ha ricevuto una wild card dall’organizzazione, entrando così direttamente nel tabellone principale del torneo austriaco, uno degli ultimi appuntamenti della stagione e fondamentale nella corsa alle ATP di Finals di Torino.

Reduce dalla sconfitta nel derby azzurro ad Anversa contro Jannik Sinner, Musetti avrà una bella occasione sul cemento austriaco per confermare i progressi fatti in Belgio. La vittoria su Mager ed il primo set giocato contro l’altoatesino sono segnali incoraggianti per il nativo di Carrara, che deve riprendersi dopo un periodo complicato, costellato di molte sconfitte al primo turno e da prestazioni ben al di sotto del suo livello.

Un torneo veramente eccezionale quello di Vienna, con moltissimi giocatori presenti in Top-10: Tsitsipas, Zverev, Berrettini e Ruud, oltre anche a coloro che lottano per un posto alle ATP Finals, come Hurkacz, Sinner, Norrie ed Auger-Aliassime. La truppa italiana sarà poi completata anche da Fabio Fognini e Lorenzo Sonego.

Gli organizzatori hanno poi consegnato anche una seconda wild card ad Andy Murray.

Foto: LaPresse