Tennis, ATP Vienna 2021: Auger-Aliassime rimonta Norrie e si qualifica per i quarti di finale

Felix Auger-Aliassime dà un piccola mano a Jannik Sinner e si qualifica per i quarti di finale del torneo ATP 500 di Vienna. Il canadese ha sconfitto in rimonta il britannico Cameron Norrie con il punteggio di 2-6 7-6 6-4 dopo oltre due ore e mezzo di gioco. Un successo che permette al numero dodici del mondo di restare in corsa per un posto a Torino, ma soprattutto aiuta Sinner, che può guadagnare ora su Norrie.

Un’occasione davvero clamorosa quella sciupata dal britannico, che ha avuto anche tre match point consecutivi nel tie-break del secondo set, subendo poi la rimonta di Auger-Aliassime. Il canadese è stato bravo a restare in partita e ad uscirne poi vincitore nonostante i 9 doppi falli (ci sono anche 13 ace) ed appena il 36% dei punti vinti con la seconda.

Il primo set è un monologo di Norrie e lo si capisce fin dal primo game, con il britannico che strappa a zero il servizio all’avversario. Norrie non concede nulla nei suoi turni in battuta e conquista un altro break nel settimo gioco, chiudendo poi la prima frazione sul 6-2.

Super equilibrio nel secondo set, con un sola palla break nell’ottavo game, annullata poi da Norrie. Il tie-break è il normale epilogo e Norrie allunga fino al 5-1. Il britannico si porta anche sul 6-3 con due servizi a favore, ma si blocca nel momento di chiudere e subisce la rimonta di Auger-Aliassimee, che chiude 8-6.

In apertura di terzo set il canadese ha tre palle break, ma Norrie si salva e tiene il servizio. Il break, però, è nell’aria e arriva nel quinto game, addirittura a zero. Auger-Aliassime allunga sul 4-2 e conserva il vantaggio. Nel decimo game il canadese spreca due match point, ma al terzo chiude ed ora se la vedrà con il vincente del match tra Alexander Zverev ed Alex De Minaur.

