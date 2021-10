Dopo 6 anni di dominio assoluto, Jonathan Rea è impegnato in un bellissimo testa a testa per il titolo con Toprak Razgatlioglu nel Mondiale Superbike 2021. Il fuoriclasse nord irlandese della Kawasaki, dopo aver rischiato di sprofondare definitivamente con le cadute di gara-1 e Superpole Race a Portimao, è tornato in lizza per il campionato grazie alla vittoria di gara-2 e alla contemporanea caduta del rivale turco.

Rea, a due tappe dal termine della stagione, occupa la seconda piazza in classifica generale a -24 dalla Yamaha di Razgatlioglu. “E’ tempo di pensare al campionato. Dobbiamo tenerlo a mente, lavorare sodo e cercare di ridurre il deficit di punti”, dichiara Johnny al sito ufficiale del team KRT.

“Villicum è relativamente nuovo nel calendario del Mondiale Superbike, ma penso di aver vinto quattro gare su cinque lì. Mi piace il layout della pista, è piuttosto insolito. Dopo essermi sentito davvero veloce sulla mia moto in Portogallo, è bello andare in Argentina e speriamo di mantenere quella fiducia“, conclude il 6 volte campione mondiale con le derivate di serie.

Weekend importante anche per Alex Lowes, al rientro sulla Kawasaki ufficiale dopo aver saltato per infortunio l’ultimo GP a Portimao: “Dopo aver più o meno saltato gli ultimi due round, sono felice di tornare in griglia. Come sempre, l’obiettivo è il podio. Spero che le mie condizioni fisiche mi permettano di farlo, negli ultimi eventi abbiamo dimostrato di avere il ritmo per farlo”.

Foto: WSBK.com