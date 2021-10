Sport invernali, calendario settimana 26-31 ottobre. Programma, orari, tv, streaming. Spazio al ghiaccio

La settimana del 26-31 ottobre sarà interamente dedicata alle discipline del ghiaccio per quanto riguarda gli sport invernali. Non ci saranno gare sulla neve, spazio esclusivamente allo short track con la tappa di Coppa del Mondo a Nagoya (Giappone) e al pattinaggio artistico con la seconda tappa del Grand Prix ovvero Skate Canada a Montreal (Canada). Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, gli orari, il palinsesto tv/streaming degli sport invernali per la settimana 26-31 ottobre.

SHORT TRACK, COPPA DEL MONDO A NAYOGA (GIAPPONE)

Giovedì 28 Ottobre

orario ancora da definire: qualificazioni

Venerdì 29 Ottobre

orario ancora da definire: qualificazioni

Sabato 30 Ottobre

dalle 7.00: quarti di finale, semifinali e finali 500m e 1500m. Semifinali staffetta femminile e maschile

Domenica 31 Ottobre

dalle 7.00: quarti di finale, semifinali e finali 1000m. Finali staffette

COME VEDERLA IN TV E STREAMING: La copertura sarà garantita dal canale streaming su Youtube della ISU.

GRAND PRIX PATTINAGGIO ARTISTICO, SKATE CANADA A MONTREAL (CANADA)

Venerdì 29 ottobre

22:00-23:05 Short program coppie d’artistico

23:35-01:06 Short program individuale maschile

Sabato 30 ottobre

02:00-03:18 Rhythm dance danza sul ghiaccio (in gara Guignard-Fabbri)

03:45-05:16 Short program individuale femminile

22:00-23:17 Free program coppie d’artistico

23:47- 01:36 Free program individuale maschile

Domenica 31 ottobre

02:30-04:01 Free dance danza sul ghiaccio (in gara Guignard-Fabbri)

4:31-06:20 Free program individuale femminile

COME VEDERLA IN TV E STREAMING: Diretta integrale su Eurosport Player/Discovery Plus; collegamenti in diretta e trasmissioni in differita su Eurosport 1, 2; trasmissioni in differita su RAI Sport.

Foto: Lapresse