Sport in tv oggi (giovedì 28 ottobre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, giovedì 28 ottobre, si profila una giornata ricca di eventi sportivi importanti in ottica azzurra su diversi fronti. Grande attesa per gli incontri di secondo turno di Jannik Sinner e Lorenzo Sonego all’ATP 500 di Vienna, oltre ad altre finali di specialità nei Mondiali di ginnastica ritmica. In serata spazio anche alle coppe europee degli sport di squadra, tra cui il settimo impegno stagionale dell’Olimpia Milano nell’Eurolega di basket.

SPORT IN TV OGGI: ORARI E PROGRAMMA GIOVEDÌ 28 OTTOBRE

GIOVEDÌ 28 OTTOBRE:

03.00 Ginnastica ritmica, Mondiali: qualificazioni individualiste, clavette e nastro – Nessuna copertura tv e/o streaming

03.30 Short track, Coppa del Mondo Nagoya: batterie prima giornata – Canale Youtube Skating ISU

11.00 Tennis, WTA Cluj-Napoca II: quarta giornata di incontri – Nessuna copertura tv e streaming

12.00 Tennis, WTA Courmayeur: quarta giornata di incontri – Diretta tv su SuperTennis, live streaming su supertennis.tv. (Stefanini vs Paolini, terzo match non prima delle ore 18.00)

12.00 Tennis, ATP San Pietroburgo: quarta giornata di incontri – Differita dalle 01.00 del 28 ottobre su SuperTennis e supertennis.tv.

12.15 Ginnastica ritmica, Mondiali: finali di specialità, clavette e nastro – Rai Sport e Rai Play

13.00 Tennis, ATP Vienna: quarta giornata di incontri – Diretta tv su Sky Sport Tennis (205), SuperTennis, dalle 14.00 alle 18.00 su Sky Sport Uno (201), live streaming su SkyGo, su NOW TV e su supertennis.tv. (Campo Centrale: Sinner vs Novak, secondo match e inizio programma dalle 14.00; #Glaubandich Court: Sonego vs Ruud, secondo match e inizio programma alle 13.00)

13.00 Boxe, Mondiali: quarta giornata – Diretta streaming Eurosport Player, discovery+ e sul canale YouTube AIBA Boxing.

18.00 Calcio, Serie B: Brescia-Lecce – Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Go, NowTV e DAZN

18.00 Calcio, Serie B: Alessandria-Frosinone – Sky Sport 253, Sky Go, NowTV e DAZN

18.00 Calcio, Serie B: Ascoli-Spal – Sky Sport 254, Sky Go, NowTV e DAZN

19.00 Calcio, Liga: Celta Vigo-Real Sociedad – DAZN

19.30 Golf, Bermuda Championship: primo giro – Eurosport 2, Eurosport Player, discovery+ e DAZN

20.00 Calcio, Liga: Granada-Getafe – DAZN

20.00 Futsal, Champions League: Italservice Pesaro-Interobal Plzen – Sky Sport Action, Sky Go e NowTV

20.30 Basket femminile, Eurocup: Sassari-Bourges – canale Youtube della FIBA

20.30 Basket, Eurolega: Olimpia Milano-Stella Rossa Belgrado – Sky Sport Uno, Sky Sport Arena, Sky Go, Now TV, Eleven Sports

20.30 Calcio, Serie B: Crotone-Benevento – Sky Sport 251, Sky Go, NowTV e DAZN

20.30 Calcio, Serie B: Cittadella-Parma – Sky Sport 254, Sky Go, NowTV e DAZN

20.30 Calcio, Serie B: Cremonese-Pisa – Sky Sport 255, Sky Go, NowTV e DAZN

20.30 Calcio, Serie B: Como-Pordenone – Sky Sport 256, Sky Go, NowTV e DAZN

20.30 Calcio, Serie B: Perugia-Reggina – Sky Sport 257, Sky Go, NowTV e DAZN

21.30 Calcio, Liga: Levante-Atletico Madrid – DAZN

20.45 Calcio, Serie A: Napoli-Bologna – Sky Sport Calcio, Sky Go, Now TV e DAZN

VENERDÌ 29 OTTOBRE:

02.00 Basket, NBA: Houston Rockets-Utah Jazz – Sky Sport NBA, Sky Go, Now TV

04.00 Basket, NBA: Golden State Warriors-Memphis Grizzlies – Sky Sport Uno, Sky Sport NBA, Sky Go, Now TV

Foto: Lapresse