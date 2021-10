LIVE Ginnastica ritmica, Mondiali 2021 in DIRETTA: tra poco Raffaeli, Baldassarri e Agiurgiuculese per le finali alle clavette e al nastro

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

7.36:

7.33: Il primo punteggio è quella della georgiana Beijashvili che raggiunge quota 17.300 alle clavette e si inserisce in 34ma posizione

7.29: Questa la seconda rotazione del terzo gruppo:

1 130 BEJIASHVILI Ana GEO N

2 129 ARBOLISHVILI Ketevan GEO N

3 133 PORRAS OSORIO Leslie GUA N

4 122 GAROFFOLO Gaia CZE C

5 135 KAUR Bavleen IND N

6 124 GOROSPE Teresa ESP C

7 132 DERVISI Maria GRE N

8 123 BEREZINA Polina ESP C

9 161 CASTIGLIONI Lucia SMR N

10 142 BAILENOVA Dilnaz KAZ C

11 169 IKROMOVA Takhmina UZB N

12 143 TANIYEVA Elzhana KAZ C

13 159 GARDINER Shannon RSA C

14 125 BOGDANOVA Viktoria EST N

7.23: Questa la classifica, sempre parziale, delle qualificazioni dell’all around:

1 AVERINA Dina RGF 85.175

2 AVERINA Arina RGF 83.650

3 HARNASKO Alina BLR 81.675

4 KALEYN Boryana BUL 78.900

5 VOLOZHANINA Tatyana BUL 72.700

6 SALOS Anastasiia BLR 71.300

7 POLSTJANAJA Jelizaveta LAT 70.200

8 DOMINGOS Barbara BRA 69.800

7.20: Più equilibrio nella classifica parziale del nastro con le rivali che non sono lontane dalle russe:

1 AVERINA Dina RGF 23.800 14.800 9.000

2 AVERINA Arina RGF 23.600 14.800 8.800

3 HARNASKO Alina BLR 23.500 14.600 8.900

4 KALEYN Boryana BUL 23.100 14.400 8.700

5 VOLOZHANINA Tatyana BUL 21.650 13.800 7.850

6 SALOS Anastasiia BLR 21.000 13.400 7.600

7 GRISKENAS Evita USA 20.550 13.100 7.450

8 DOMINGOS Barbara BRA 20.500 12.400 8.100

7.17: Questa la classifica parziale alle clavette con le sorelle Averina a farla ancora una volta da padrone:

1 AVERINA Dina RGF 28.450 19.300 9.150

2 AVERINA Arina RGF 27.950 18.700 9.300 -0.05

3 HARNASKO Alina BLR 27.200 18.400 8.800

4 KALEYN Boryana BUL 27.150 18.700 8.450

5 SALOS Anastasiia BLR 26.550 17.900 8.650

6 VOLOZHANINA Tatyana BUL 23.700 16.700 7.000

7 POLSTJANAJA Jelizaveta LAT 23.450 15.600 7.850

8 VERDES Andreea ROU 23.450 15.800 7.650

7.15: Alle 7.30 scatteranno le prove del terzo gruppo, mentre finora sono scese in pedana le atlete dei primi due gruppi e dunque molte delle protagoniste annunciate hanno già gareggiato. Vediamo la situazione al momento

7.13: Sofia Raffaeli sogna di ripetersi dopo lo splendido bronzo conquistato ieri col cerchio, Milena Baldassari insegue nuovi atti conclusivi dopo la doppietta di ieri, Alexandra Agiurgiuculese spera in un pronto riscatto dopo l’errore con la palla. Le azzurre saranno in gara nell’ultimo dei quattro gruppi, con inizio alle 9.15

7.10: L’Italia vuole essere grande protagonista con tre azzurre pronte a incantare. Milena Baldassarri (clavette), Sofia Raffaeli (clavette e nastro), Alexandra Agiurgiuculese (nastro) hanno tutte le carte in regola per ben figurare e staccare il biglietto per gli atti conclusivi, magari anche per puntare al podio.

7.07: Le ragazze sono impegnate con le clavette e con il nastro in una lunghissima giornata, le migliori otto su ogni singolo attrezzo si qualificheranno alle Finali di Specialità che all’ora di pranzo assegneranno le prime medaglie di questa competizione.

7.04: Prosegue la rassegna iridata a Kitakyushu (Giappone) con la seconda parte delle qualificazioni riservate alle individualiste

7.00: Buongiorno agli amici di OA Sport e benvenuti alla diretta live della seconda giornata di gare ai Mondiali 2021 di ginnastica ritmica

Foto: Lapresse