Sonego-Ruud oggi, ATP Vienna: orario, tv, programma, streaming

Terzo incrocio in carriera tra Lorenzo Sonego e Casper Ruud: il torinese ritorna a sfidare il norvegese, che già gli ha creato tanti problemi nelle due occasioni precedenti. Stavolta lo scenario è quello degli ottavi di finale del torneo ATP 500 di Vienna, sul campo secondario denominato #Glaubandich.

Il numero 4 del seeding e 8 del mondo ha sconfitto il numero 23 al secondo turno degli Internazionali d’Italia 2020 per 6-3 6-4, ripetendosi poi nei quarti a San Diego con il punteggio di 6-1 6-4. Quella odierna è la terza condizione diversa su tre confronti nella quale si affrontano, visto che il veloce indoor viene dopo la terra rossa capitolina e il veloce indoor californiano. Obiettivi molteplici per entrambi: il numero 1 di Norvegia ha bisogno di punti per la certezza di andare alle Finals (da dietro preme Jannik Sinner più dell’uscito polacco Hubert Hurkacz, per questa settimana), l’altro di difendere i punti della finale del 2020.

Il match tra Lorenzo Sonego e Casper Ruud inizierà dopo Auger-Aliassime-Norrie (che si gioca alle ore 13:00). Sarà possibile seguirlo in diretta tv su Sky Sport Tennis (canale 205) e SuperTennis (canale 212 Sky, 64 digitale terrestre), salvo diverse programmazioni televisive, e in diretta streaming su Sky Go, Now Tv e sito di SuperTennis. OA Sport ne offrirà inoltre la DIRETTA LIVE scritta, per non perdersi davvero nulla.

SONEGO-RUUD, ATP 500 VIENNA: PROGRAMMA

GIOVEDI’ 28 OTTOBRE

Campo #Glaubandich

Ore 13:00 Felix Auger-Aliassime (CAN) (6)-Cameron Norrie (GBR)

A seguire Lorenzo Sonego (ITA)-Casper Ruud (NOR) (4)

SONEGO-RUUD, ATP 500 VIENNA: TV E STREAMING

DIRETTA TV – Sky Sport Tennis (canale 205), SuperTennis (canale 212 Sky, 64 digitale terrestre in chiaro)

DIRETTA STREAMING – Sky Go, Now Tv e sito di SuperTennis

DIRETTA LIVE SCRITTA – OA Sport

Foto: LaPresse / Olycom