La stagione dello short track sta per cominciare e il percorso partirà dall’imminente tappa di Coppa del Mondo a Pechino. I pattini veloci dovranno affrontare un lungo percorso che porterà alle Olimpiadi Invernali nella capitale cinese. I pattinatori, in questo contesto, saranno impegnati dal 5 al 16 febbraio 2022. Quali saranno i criteri di selezione per ottenere la qualificazione ai Giochi?

Sono 112 i posti previsti dal CIO: 56 in campo maschile e 56 in campo femminile, diversamente dalla scorsa edizione quando ne erano 120 in totale. Ogni nazione potrà iscrivere 5 rappresentanti nel caso sia riuscita a qualificare la staffetta e fino a 3, definiti dalla procedura di seguito descritta, nel caso opposto.

L’intero sistema di qualificazione si basa sulle Special Olympic Qualification Classifications (SOQC), classifiche stilate per ogni specialità con lo stesso meccanismo di assegnazione dei punti di Coppa del Mondo prendendo in considerazione i tre migliori risultati sulle quattro prove. Le tappe di Coppa che assegneranno i punteggi in chiave olimpica saranno le seguenti:

1. 21-24 ottobre a Pechino (Cina)

2. 28-31 ottobre a Nagoya (Giappone)

3. 18-21 novembre a Debrecen (Ungheria)

4. 25-28 novembre a Dordrecht (Paesi Bassi)

I pass saranno assegnati alle 8 nazioni che si qualificheranno per la staffetta, occupando al termine delle quattro tappe le prime 8 posizioni della SOQC specifica, e otterranno il biglietto per Pechino. Gli altri posti saranno assegnati dal meccanismo di distribuzione degli atleti/gara a disposizione. Saranno invece 12 i team a qualificarsi nella prova a squadre miste, la grande novità di questa edizione.

I posti per atleti/gara da assegnare sono 32 per le prove dei 500 metri e dei 1000 metri e 36 per i 1500 metri. Per distribuire le carte olimpiche si utilizzano contemporaneamente le tre SOQC per le tre distanze e, partendo dalla prima posizione, si assegna un posto/gara alla nazione che occupa la posizione nel ranking. Si procede nel rispetto dei seguenti criteri:

i posti/gara di una nazione hanno raggiunto il massimo di 3

il numero totale di pattinatori per una distanza hanno raggiunto il numero massimo (32 o 36)

il numero totale di pattinatori ha raggiunto il numero massimo di 56

Nel caso sia raggiunto il numero totale di pattinatori prima del numero di pattinatori per una singola distanza (criterio 3 prima del criterio 2) i restanti posti/gara saranno assegnati, sempre seguendo la SOQC, tra i pattinatori che hanno già ottenuto il pass in un’altra distanza.

Una importante puntualizzazione riguarda i posti/gara. Assodato che le nazioni qualificate per la staffetta potranno iscrivere 5 atleti, le altre potranno contare solo su un numero di pattinatori uguale al numero massimo di posti/gara ottenuti in una specialità. Pertanto, se una compagine che non ha ottenuto il pass per la prova a squadre, conquista 2 posti/gara nei 500 metri, 1 posto/gare nei 1000 metri e 2 posti/gara nei 1500 metri potrà iscrivere ai Giochi solo due rappresentanti.

Foto: LaPresse