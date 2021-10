Short track, Arianna Fontana insegue nuovi primati. Primo test in Coppa del Mondo a Pechino

Tenetevi pronti, si parte. Su il sipario sulla stagione dello short track e il luogo del primo atto dell’annata di Coppa del Mondo è decisamente significativo: l’anello di ghiaccio di Pechino (21-24 ottobre), sede delle Olimpiadi Invernali 2022.

Il circuito internazionale dei pattini veloci si ritrova e in casa Italia le attese non mancano. La Nazionale tornerà a gareggiare dopo aver ultimato la fase di preparazione in maniera ottimale e nel roster dei partecipanti ci sarà anche Arianna Fontana. L’Angelo Biondo è pronta per una nuova sfida in un’annata che la vorrà portare alla quinta partecipazione olimpica. Un obiettivo ambizioso e da record per lei che ha ancora tanti sogni da realizzare, animata da grande ambizione.

Campionessa valtellinese che nei Mondiali di Dordrecht andati in scena nella stagione passata ha dato conferma della sua classe. L’azzurra per la quarta volta in carriera ha conquistato una medaglia mondiale nell’overall (bronzo), raccogliendo poi un argento nei 500 metri e un terzo posto nella prova a squadre. La somma dei metalli porta a 17 podi mondiali. Considerando anche le medaglie olimpiche (8), il numero di podi sale a 25 e questo è un primato per l’azzurra. Va anche detto che nella rassegna iridata vi erano tantissime defezioni a causa dell’emergenza Covid, ma i riscontri sono stati comunque notevoli.

A Pechino dunque ci sarà un primo test per sondare la condizione in vista di quel che sarà, in una squadra italiana che avrà anche altre frecce come Martina Valcepina e l’astro nascente Pietro Sighel.

Foto: LaPresse