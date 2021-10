Servette-Juventus, Champions League calcio femminile: programma, orario, tv, streaming

Dopo aver superato i preliminari, la Juventus femminile è pronta a gettarsi sulla fase a gironi della Champions League di calcio 2021, dove per la prima giornata affronterà le svizzere del Servette, per un match già fondamentale in ottica passaggio del turno.

La sfida si svolgerà dunque questo mercoledì, 6 ottobre 2021, presso lo Stade des Trois-Chêne di Ginevra a partire dalle ore 18.45, e sarà trasmessa in diretta streaming esclusiva da DAZN, che detiene i diritti della competizione, mentre non mancherà la DIRETTA LIVE qui su OA Sport.

PROGRAMMA SERVETTE-JUVENTUS

Champions League femminile 2021

Mercoledì 6 ottobre

Ore 18.45 Servette Juventus

DOVE SEGUIRE SERVETTE-JUVENTUS

Diretta streaming – La Champions League femminile sarà visibile su DAZN, piattaforma in abbonamento visibile per pc, smartphone, tablet e smart tv, che trasmetterà la sfida in diretta online.

Diretta testuale – Per i non abbonati sarà comunque possibile seguire la sfida qui su OA Sport, con la nostra DIRETTA LIVE testuale.

Foto: Maurizio Valletta – Live Photo Sport