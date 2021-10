Sci alpino oggi, gigante Soelden: orario, tv, programma, streaming, startlist, pettorali di partenza

Dopo la vittoria di Mikaela Shiffrin tra le donne, oggi tocca agli uomini con la loro prima gara dell’anno. A Soelden sul ghiacciaio del Rettenbach si prospetta una gara davvero spettacola, viste le condizioni davvero eccellenti del manto nevoso. Il duello più atteso è quello tra il francese Alexis Pinturault e lo svizzero Marco Odermatt, ma la concorrenza non manca e tra gli outsider c’è anche Luca De Aliprandini, che dovrà sfruttare al meglio il pettorale numero uno. C’è curiosità anche nel vedere come si comporterà Alex Vinatzer, che scenderà con il 70.

Di seguito il programma del gigante di Soelden, valevole per la Coppa del Mondo maschile2021-2022 di sci alpino. La gara sarà trasmesse in diretta tv su RaiSport (in chiaro) e su Eurosport, diretta streaming su Rai Play, Eurosport Player e DAZN, mentre non mancherà la consueta DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

GIGANTE MASCHILE SOELDEN 2021 : PROGRAMMA E ORARI

DOMENICA 24 OTTOBRE

Ore 10.00 gigante maschile, prima manche

Ore 13.30 gigante maschile, seconda manche

GIGANTE MASCHILE SOELDEN 2021: COME VEDERE LE GARE IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv su RaiSportHD ed Eurosport1.

Diretta streaming su RaiPlay, Discovery +, SkyGo, DAZN.

DIRETTA LIVE su OA Sport.

GIGANTE MASCHILE SOELDEN 2021: STARTLIST

1 990116 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon

2 194364 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

3 512182 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

4 561244 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol

5 380335 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

6 194495 FAIVRE Mathieu 1992 FRA Head

7 512269 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

8 421669 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR Head

9 54320 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

10 511896 MURISIER Justin 1992 SUI Head

11 54027 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT Fischer

12 194935 FAVROT Thibaut 1994 FRA Dynastar

13 511852 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar

14 422729 BRAATHEN Lucas 2000 NOR Atomic

15 422304 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol

16 54063 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

17 202597 SCHMID Alexander 1994 GER Head

18 202437 LUITZ Stefan 1992 GER Head

19 54031 LEITINGER Roland 1991 AUT Salomon

20 700830 ZAMPA Adam 1990 SVK Salomon

21 103729 READ Erik 1991 CAN Atomic

22 422732 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

23 990048 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA Rossignol

24 291318 TONETTI Riccardo 1989 ITA Blizzard

25 193967 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon

26 6532084 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

27 561322 HADALIN Stefan 1995 SLO Rossignol

28 103865 PHILP Trevor 1992 CAN Rossignol

29 511863 SETTE Daniele 1992 SUI Fischer

30 6530319 COCHRAN-SIEGLE Ryan 1992 USA Head

31 53902 MAYER Matthias 1990 AUT Head

32 6190403 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar

33 422278 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR Stoeckli

34 194873 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA Rossignol

35 422469 SOLHEIM Fabian Wilkens 1996 NOR Head

36 511867 NOGER Cedric 1992 SUI Kaestle

37 54445 HAASER Raphael 1997 AUT Fischer

38 481103 ANDRIENKO Aleksander 1990 RUS Rossignol

39 54359 FEURSTEIN Patrick 1996 AUT Rossignol

40 481730 KUZNETSOV Ivan 1996 RUS Atomic

41 54252 RASCHNER Dominik 1994 AUT Rossignol

42 6291430 MAURBERGER Simon 1995 ITA Atomic

43 202584 RAUCHFUSS Julian 1994 GER Rossignol

44 422507 HAUGAN Timon 1996 NOR Head

45 6291725 ZINGERLE Hannes 1995 ITA Rossignol

46 400237 MEINERS Maarten 1992 NED Rossignol

47 6300451 KATO Seigo 1998 JPN Atomic

48 180666 TORSTI Samu 1991 FIN Head

49 6532354 GILE Bridger 1999 USA Head

50 6293775 DELLA VITE Filippo 2001 ITA Rossignol

51 150644 KRYZL Krystof 1986 CZE Atomic

52 780023 DRUKAROV Andrej 1999 LTU Rossignol

53 104539 SEGER Riley 1997 CAN Rossignol

54 700879 ZAMPA Andreas 1993 SVK Salomon

55 511996 YULE Daniel 1993 SUI Fischer

56 501898 ROENNGREN Mattias 1993 SWE Head

57 54628 FEURSTEIN Lukas 2001 AUT Head

58 6531963 STEFFEY George 1997 USA Rossignol

59 6293831 FRANZONI Giovanni 2001 ITA Rossignol

60 221213 RAPOSO Charlie 1996 GBR Rossignol

61 6531928 KENNEY Patrick 1997 USA

62 60236 van den BROECKE Dries 1995 BEL Voelkl

63 20398 VERDU Joan 1995 AND Head

64 40621 MUHLEN-SCHULTE Louis 1998 AUS

65 492192 ORTEGA Albert 1998 ESP Rossignol

66 512203 NEF Tanguy 1996 SUI Head

67 6300464 KOYAMA Yohei 1998 JPN Head

68 422444 WINDINGSTAD Tobias 1995 SWE Voelkl

69 481897 ALEKHIN Nikita 1998 RUS Rossignol

70 6293171 VINATZER Alex 1999 ITA Nordica

71 92720 POPOV Albert 1997 BUL Head

Foto: LaPresse