Sci alpino, Coppa del Mondo 2021-2022: la squadra polivalente femminile si allena a Hintertux

Prosegue, e si intensifica, il percorso di avvicinamento della squadra italiana in vista dell’esordio ufficiale della Coppa del Mondo di sci alpino 2021-2022. Il gigante di Soelden del 23 ottobre è ormai all’orizzonte, per cui le nostre portacolori iniziano ad affilare le armi in vista della “prima” ufficiale.

Per questo motivo, il direttore tecnico Gianluca Rulfi, ha diramato le convocazioni per un allenamento del Gruppo 1 di Coppa del Mondo femminile polivalenti. Le atlete saranno impegnate da oggi, lunedì 4 ottobre, fino a venerdì 8 nella località austriaca di Hintertux.

Quali sciatrici vedremo in azione sulle nevi austriache? Saranno impegnate Elena Curtoni, Nadia Delago, Nicol Delago, Roberta Melesi, Francesca Marsaglia, Karoline Pichler e Roberta Midali, sotto la supervisione dei tecnici Giovanni Feltrin, Paolo Deflorian e Paolo Stefanini.

La stagione ufficiale chiama, la squadra azzurra polivalente risponde presente. Tra le atlete impegnate in questi cinque giorni di allenamenti non tutte saranno al via di Soelden, per cui potranno puntare il mirino con maggiore agio verso Lech ed il suo parallelo del 13 novembre. Ad ogni modo, i cancelletti di partenza stanno per aprirsi, buona stagione a tutti!

Foto: Lapresse