Sci alpino, Alex Vinatzer insegue la costanza di rendimento per contendere a Noel ed agli austriaci lo scettro in slalom

Alex Vinatzer farà il suo esordio stagionale domenica nel gigante di Soelden, ma l’altoatesino attende gli amati pali stretti per dare veramente il via ad una stagione che deve essere quella della definitiva consacrazione. Un anno importante per il 22enne di Bolzano, che ha come primo obiettivo quello di fare bene in Coppa del Mondo e poi di essere successivamente protagonista anche alle Olimpiadi di Pechino 2022.

La scorsa stagione ha visto Alex salire sul podio a Madonnna di Campiglio, ma dopo quella gara è subentrato un periodo buio per lo slalomista altoatesino, che nei successivi cinque slalom è uscito o addirittura non si è qualificato per la seconda manche. Una situazione preoccupante in vista dei Mondiali di Cortina ed invece sulle nevi di casa, Vinatzer si è completamente ritrovato, conquistando il quarto posto, ma facendo sognare anche una strepitosa medaglia dopo il secondo posto nella prima manche.

Vinatzer deve ripartire da quel risultato, che è la dimostrazione che il nativo di Bolzano ha tutto per essere sempre con i migliori dei rapid gates. Purtroppo nella carriera di Alex è finora mancata la continuità nei risultati, con stagioni finora fatte di qualche grande acuto, ma anche di tanti passaggi a vuoto. Il primo gruppo di merito deve essere il primo traguardo da conquistare per l’azzurro, anche in vista delle Olimpiadi, dove sarà fondamentale partire tra i primi numeri.

In slalom la concorrenza è elevata: il francese Clement Noel, i norvegesi Sebastian Foss-Solevaag ed Henikr Kristoffersen, gli austriaci Marco Schwarz, Michael Matt, Manuel Feller, Adrian Pertl, gli svizzeri Ramon Zenhaeusern e Daniel Yule sono tutti avversari che lotteranno con Alex per un posto sul podio ad ogni gara. La sfida al resto del mondo è lanciata.

Foto Lapresse