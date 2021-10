Scacchi, Mondiale Magnus Carlsen-Ian Nepomniachtchi: date, quando si svolge, programma

Si avvicina il quinto match mondiale per Magnus Carlsen, corrispondente alla quarta difesa del trono scacchistico conquistato nel 2013. Un nuovo sfidante è pronto a giungere al suo cospetto: si tratta del russo Ian Nepomniachtchi, emerso quale vincitore nel Torneo dei Candidati più lungo della storia causa Covid-19.

Si giocherà a Dubai, che per la prima volta andrà a ospitare l’evento di vertice dell’intero panorama degli scacchi, quello che accende le fantasie e offre il più grande seguito che possa esistere, dall’Ottocento fino ai giorni nostri passando per le ere di Lasker, Capablanca, Alekhine, Botvinnik, Petrosian, Fischer, Karpov, Kasparov, Kramnik e Anand, per citare i massimi giocatori che ogni epoca ha saputo esprimere. Si ritorna a un format di 14 partite, contro le 12 delle ultime edizioni, e si torna anche alle due ore a giocatore per 40 mosse come tempo di riflessione iniziale (seguono 60 minuti per le successive 20 e poi 15 minuti con incremento di 30 secondi per finire). In caso di parità (7-7) dopo le 14 partite a cadenza classica, si procede agli spareggi a tempo veloce, già affrontati nel 2016 (Carlsen-Karjakin) e 2018 (Carlsen-Caruana).

Il match per il titolo mondiale tra Magnus Carlsen e Ian Nepomniachtchi comincerà ufficialmente domenica 26 novembre alle ore 13:30 italiane. I diritti di trasmissione sul web sono stati acquisiti dalla piattaforma chess.com, che offrirà anche, come del resto diverse altre, il commento di Grandi Maestri di altissimo livello.

MAGNUS CARLSEN-IAN NEPOMNIACHTCHI: CALENDARIO COMPLETO

Tutte le partite si giocano alle 13:30 ora italiana.

VENERDÌ 24 NOVEMBRE

Cerimonia di apertura, meeting tecnici

SABATO 25 NOVEMBRE

Media day

DOMENICA 26 NOVEMBRE

Prima partita

LUNEDÌ 27 NOVEMBRE

Seconda partita

MARTEDÌ 28 NOVEMBRE

Terza partita

GIOVEDÌ 30 NOVEMBRE

Quarta partita

VENERDÌ 1 DICEMBRE

Quinta partita

DOMENICA 3 DICEMBRE

Sesta partita

LUNEDÌ 4 DICEMBRE

Settima partita

MARTEDÌ 5 DICEMBRE

Ottava partita

GIOVEDÌ 7 DICEMBRE

Nona partita

VENERDÌ 8 DICEMBRE

Decima partita

DOMENICA 10 DICEMBRE

Undicesima partita

LUNEDÌ 11 DICEMBRE

Dodicesima partita

MARTEDÌ 12 DICEMBRE

Tredicesima partita

GIOVEDÌ 14 DICEMBRE

Quattordicesima partita

VENERDÌ 15 DICEMBRE

Spareggi o cerimonia di chiusura

SABATO 16 DICEMBRE

Cerimonia di chiusura se si giocano gli spareggi

MAGNUS CARLSEN-IAN NEPOMNIACHTCHI: STREAMING E TRASMISSIONE MOSSE

Chess.com possiede i diritti ufficiali

