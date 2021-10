Rugby, United Rugby Championship: volano le irlandesi, ancora un flop sudafricano

Seconda giornata dell’United Rugby Championship e sono cinque le formazioni ancora imbattute. In vetta spiccano tre irlandesi, una gallese e la Benetton Treviso che ha fatto due su due con l’Edimburgo. In coda, invece, le franchigie del Sudafrica.

A punteggio pieno, con 10 punti, ci sono Munster e Ulster. I ragazzi di Limerick si sono imposti con un netto 34-18 sui sudafricani Stormers, mentre per i nordirlandesi secondo tempo dominato contro le Zebre e vittoria per 3-36. Ulster che venerdì affronterà la Benetton Treviso a Belfast, mentre il Munster andrà in scena in casa degli Scarlets.

Alle loro spalle la terza formazione irlandese, il Leinster, a nove punti. I dubliners hanno sofferto, ma si sono importi “al tie break” a Newport, battendo i Dragons per 6-7. Quarti, a pari merito, gli Ospreys che hanno battuto 18-14 i Cardiff Blues e la Benetton Treviso, che con il drop a tempo scaduto di Leonardo Marin hanno battuto Edimburgo 28-27.

Alle spalle delle migliori c’è la quarta vittoria su quattro match per le irlandesi, con il Connacht che ha superato i sudafricani Bulls per 34-7. E se l’Irlanda fa un poker vincente, è un poker di sconfitte quello delle franchigie sudafricane. Cadono anche i Lions, battuti 36-13 dagli Scarlets e gli Sharks, sconfitti a Glasgow dai Warriors per 35-24.

