Rugby, United Rugby Championship: Treviso alla prova dell’Ulster nella prima trasferta

Terzo appuntamento con la United Rugby Championship e dopo due vittorie su due la Benetton Treviso affronta la prima trasferta stagionale e lo fa nel difficile Kingspan Stadium di Belfast. Avversario di giornata l’Ulster che guida la classifica a punteggio pieno.

Due vittorie anche per i nordirlandesi fino a ora, entrambe con bonus, e così l’Ulster guida la classifica con un punto in più rispetto alla Benetton, con i ragazzi di Marco Bortolami che, però, non vanno a Belfast già battuti. “Credo che la gara si giocherà ovviamente sul piano fisico, Ulster è una delle squadre più fisiche del nostro campionato. Ha degli avanti molto pesanti e dei trequarti che giocano di più rispetto alle stagioni precedenti. Per cui credo che sarà un grande banco di prova dal punto di vista della fisicità e della capacità di reggere lo scontro fisico” ha detto il coach biancoverde alla vigilia.

Rispetto alle prime due uscite l’ex capitano azzurro ritroverà alcune pedine importanti come Tomas Baravalle, Irné Herbst, Braam Steyn, Seb Negri e potrebbe fare il suo esordio nella linea arretrata l’atteso Rhyno Smith. A loro si aggiungeranno quei giovani azzurrini che si sono messi in mostra fino a ora, come Leonardo Marin e Tommaso Menoncello, con Bortolami che ha avuto parole di elegio per loro. “Nelle prime due partite ci sono stati diversi giocatori giovani che hanno avuto l’opportunità di scendere in campo, dal mio punto di vista e tutto lo staff, vogliamo dare l’opportunità a quei giocatori che se lo meritano durante la settimana. La mia fiducia è totale se vedo che c’è l’intento e l’approccio giusto” le parole di Bortolami.

La formazione che scenderà in campo vede nel triangolo allargato Rhyno Smith come estremo, mentre le ali saranno Luca Sperandio a sinistra e a destra Ratuva Tavuyara. Al centro Marco Zanon e Tommaso Benvenuti. La mediana è gestita da Leonardo Marin all’apertura e da Callum Braley che avrà la conduzione della mischia. Il pack biancoverde prevede in prima linea i piloni Federico Zani e Ivan Nemer, a tallonare Corniel Els. In seconda linea la coppia formata da Irné Herbst e Federico Ruzza. La mischia si chiude con la terza linea formata dai flanker Giovanni Pettinelli e dal capitano Michele Lamaro. Numero 8 sarà Braam Steyn.

Foto: Alfio Guarise – LPS