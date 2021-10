Rugby, United Rugby Championship: il Leinster imbattuto stacca Ulster e Munster

Si è disputata la quinta giornata della United Rugby Championship e in vetta si conferma il trio irlandese, anche se i dubliners allungano sulle avversarie che cadono per la prima volta in stagione. Treviso si conferma all’ottavo posto.

Espugna il campo dei Glasgow Warriors il Leinster per 15-31 e trova il quinto successo consecutivo il team di Dublino. Leinster che parte subito forte con la meta di Kelleher al 6’ e raddoppio al 27’ con Keenan. Prima dell’intervallo accorcia le distanze Glasgow con Dempsey, ma a inizio ripresa prima Byrne e poi Sheehan al 60’ vanno oltre e chiudono il discorso.

Perdono l’imbattibilità, invece, Ulster e Munster. I nordirlandesi crollano 36-11 a Galway contro il Connacht. Murray e Hansen lanciano i padroni di casa nel primo tempo, poi Porch e Kilgallen chiudono il discorso, prima delle mete di Roberts per l’Ulster e Hansen a fissare il punteggio. Il Munster, invece, ha perso 18-10 in casa degli Ospreys, con i gallesi che mettono a segno tutti i punti dalla piazzola con Myler. Non basta la meta di Casey al 53’ per gli irlandesi, troppo indisciplinati.

Alle spalle delle tre irlandesi si issa Edimburgo, che ha vinto 10-27 a Parma con le Zebre, mentre al quinto posto ci sono proprio gli Ospreys davanti ai Warriors che sono scivolati in classifica. A precedere Treviso al settimo posto salgono i Cardiff Blues, che hanno battuto 31-29 i Newport Dragons, nonostante un cartellino rosso e tre mete segnate contro le quattro degli ospiti. I derby sudafricani del quinto turno si giocheranno il 4 febbraio.

Foto: Massimiliano Carnabuci – LPS