Rugby, Challenge Cup 2021-2022: definiti orari e date dei primi quattro turni. Al via Benetton e Zebre

L’EPCR (European Professional Club Rugby) ha definito orari e date dei primi quattro turni della Challenge Cup 2021-2022 di rugby: al via Benetton e Zebre, che tuttavia osserveranno un turno di riposo e quindi conoscono la programmazione di soli tre match della prima fase.

GIRONI CHALLENGE CUP 2021-2022

Girone A

RC Toulon (FRA), Newcastle Falcons (ENG), Zebre Rugby Club, Worcester Warriors (ENG), Biarritz Olympique (FRA).

Girone B

Dragons (WAL), Lyon (FRA), Gloucester Rugby (ENG), Benetton Rugby, USAP (FRA).

Girone C

London Irish (ENG), Edinburgh Rugby (SCO), CA Brive (FRA), Section Paloise (FRA), Saracens (ENG).

IL CALENDARIO DEL BENETTON RUGBY

10/11/12 dicembre: Benetton Rugby osserva un turno di riposo

Venerdì 17 dicembre ore 20.00 (21.00 italiane): Gloucester Rugby vs Benetton Rugby – Kingsholm Stadium

Sabato 15 gennaio 2022 ore 16.15 italiane: Benetton Rugby vs Dragons – Stadio comunale di Monigo

Venerdì 21 gennaio 2022 ore 21.00 italiane: Lyon vs Benetton Rugby – Matmut Stadium

Benetton Rugby vs Perpignan: weekend dell’8/9/10 aprile 2022 (da definire)

IL CALENDARIO DELLE ZEBRE RUGBY

Sabato 11 dicembre 2021, Stadio Lanfranchi di Parma, ore 14:00 – Zebre Rugby Club vs Biarritz Olympique

Venerdì 17 dicembre 2021, Stade Mayol di Tolone, ore 21:00 – RC Toulon vs Zebre Rugby Club

14/15/16 gennaio 2022 – turno di riposo

Sabato 22 gennaio 2022 – Stadio Lanfranchi di Parma, ore 16:15 – Zebre Rugby Club vs Worcester Warriors

8/9/10 aprile 2022 – Kingston Park di Newcastle – Newcastle Falcons vs Zebre Rugby Club

