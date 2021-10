Rally Finlandia 2021, nella gara scandinava trionfa Elfyn Evans che si porta a -24 punti da Sebastien Ogier!

Elfyn Evans aveva bisogno di una vittoria (la seconda in stagione) per mantenere aperte le chance di titolo iridato, e così è stato. Il britannico, infatti, si è aggiudicato il Rally di Finlandia, decimo e terzultimo appuntamento del Mondiale WRC 2021, grazie ad una conduzione di gara impeccabile ed ora si è rimesso in corsa per la corona iridata.

Il portacolori della Toyota ha chiuso il suo Rally di Finlandia (facendo suo anche il Power Stage finale) con 14.1 secondi di vantaggio sull’estone delle Hyundai, Ott Tanak, mentre completa il podio l’irlandese Craig Breen (Hyundai i20) a 42.2. Quarta posizione per il finlandese Esapekka Lappi (Toyota Yaris) a 58.8, mentre è quinto Sebastien Ogier (Toyota Yaris) a 2:54.

A questo punto in classifica generale Sebastien Ogier è ancora in vetta con 190 punti, ma Elfyn Evans si porta a quota 166 a sole 24 lunghezze di distacco. Terzo rimane Thierry Neuville con 130, davanti a Kalle Rovanpera con 129 e Ott Tanak con 128. Ricordiamo che rimangono da disputarsi solamente due tappe del Mondiale, il Rally di Spagna ed il Rally di Monza.

LA GARA

La domenica del Rally di Finlandia ha preso il via con la SS16 Laukaa 1 di 11.75 chilometri ed il successo di Ott Tanak che recupera solo 4 decimi su Elfyn Evans, terzo Esapekka Lappi a 3.1. Si è passati, quindi, alla SS17 Ruuhimäki 1 di 11.12 chilometri, con la riscossa di Elfyn Evans che precede per 3.5 secondi Ott Tanak, quindi è terzo Craig Breen a 5.7. Penultimo appuntamento, la SS18 Laukaa 2, con Elfyn Evans che fa suo lo stage con appena 2 decimi su Ott Tanak, per portarsi a 12.4 di vantaggio nella generale. Il Rally scandinavo si è concluso con la SS19 Ruuhimäki 2 [Power Stage] con l’ennesimo successo di Elfyn Evans con 1.7 su Ott Tanak e 2.9 su Esapekka Lappi.

Foto: LPS Nikos Katikis