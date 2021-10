Appuntamento da non perdere questo fine settimana in Spagna, penultimo atto del FIA World Rally Championship. Lo spettacolo è assicurato tra le strade di Salou dopo la competizione in Finlandia che ha riaperto la lotta per un Mondiale che sembrava chiuso.

Il gallese Elfyn Evans si è imposto tra i boschi di Jyväskylä, round che poteva già assegnare matematicamente il titolo al francese Sebastien Ogier. Quest’ultimo ha al momento 190 punti contro i 166 del britannico che ha ancora a disposizione due eventi per ribaltare la classifica. Ricordiamo infatti che, dopo la tappa iberica su asfalto, resterà ancora da disputare la prova di Monza, la seconda nel Bel Paese.

Evans può accorciare le distante sul teammate, una missione non impossibile. Il #33 del gruppo cerca la prima gioia in carriera sulle strade spagnole, che per tre volte hanno premiato il pluricampione transalpino.

Sono tanti i piloti che possono intromettersi nella battaglia per il Mondiale a partire dalla terza Yaris del finnico Kalle Rovanpera, che non ha brillato tra i boschi di casa. Il vincitore del round in quel di Lamia (Grecia) ha sbagliato nella decima speciale, un errore che lo ha costretto al ritiro.

Attenzione alle Hyundai, che hanno provato in tutti i modi ad imporsi in Finlandia. L’estone Ott Tanak è da tenere d’occhio insieme al padrone di casa Daniel Sordo, che torna sulla terza i20 ufficiale dopo aver ceduto il volante all’irlandese Craig Breen.

Il nativo di Puente San Miguel ha tutte le carte in regola per ben figurare insieme al belga Thierry Neuville. Quest’ultimo si è imposto nell’ultimo atto su asfalto in casa a Ypres ed è l’ultimo vincitore del round spagnolo che nel 2020 non si è corso in seguito all’emergenza sanitaria che ha oltremodo limitato i piani del FIA WRC.

Sull’asfalto potrebbe arrivare una buona prestazione da parte delle due Ford che sono rimaste lontane dalla concorrenza ad inizio mese. Il francese Adrien Fourmaux e l’inglese Gus Greensmith sono confermati con M-Sport, che come le altre case sta lavorando duramente in vista del 2022, quando scatteranno i nuovi regolamenti con le ‘Rally1’.

Foto: Photo LiveMedia/Nikos Katikis