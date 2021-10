Rally, Breen passa con M-Sport, Hyundai e Toyota annunciano i propri piloti

Le voci degli ultimi gironi sono state confermate. Craig Breen è ufficialmente il nuovo volto di M-Sport (Ford) per il FIA World Rally Championship 2022, mentre Hyundai e Toyota hanno presentato i piloti per la prossima stagione.

Andiamo con ordine e partiamo dalla situazione dell’irlandese che in questa stagione ha diviso l’abitacolo della terza Hyundai ufficiale con lo spagnolo Daniel Sordo. Breen guiderà la seconda Ford e dividerà il box con il francese Adrien Fourmaux, al debutto nel Mondiale nel 2021.

Il nuovo volto della formazione inglese ha commentato ai microfoni di ‘Motorsport.com’: “Sono felice e orgoglioso di correre per M-Sport Ford. Il mio percorso nel WRC è stato lungo e pieno di ostacoli, ma ora abbiamo l’opportunità migliore per correre per una marca prestigiosa per tutta la stagione”.

Non è mancato il commento di Richard Millener, team principal di M-Sport: “Sono fiducioso che Breen e Nagle porteranno il team a ottenere i risultati migliori. Non vedo l’ora di vederli alla partenza del Rallye Monte-Carlo tra qualche mese. Il nostro obiettivo ora è farli sentire a casa”.

Sulla terza Hyundai, in alcune selezionate prove, rivedremo lo spagnolo Daniel Sordo, mentre al posto di Breen vi sarà il norvegese Oliver Solberg. Il figlio dell’ex pilota Peter diventa il ‘terzo pilota’ accanto all’estone Ott Tanak ed al belga Thierry Neuville, i due alfieri titolari del marchio coreano.

Andrea Adamo, boss di Hyundai Motorsport, ha rilasciato: “Siamo lieti di confermare Dani e Oliver nella nostra terza vettura per la prossima stagione. Non solo Dani guiderà in un numero selezionato di eventi, ma lavorerà anche con noi negli eventi in cui correrà Oliver. Il suo approccio alle corse e la sua vasta esperienza saranno una grande risorsa per la nostra squadra”.

Anche in Toyota segnaliamo dei cambi di casacca con il ritorno del finnico Esapekka Lappi. Quest’ultimo, dopo esser stato lasciato da M-Sport, approda con il brand asiatico accanto ai confermati Elfyn Evans e Kalle Rovanpera. Il gallese ed il finnico non avranno più nel proprio box il francese Sebastien Ogier che si impegnerà solamente in qualche prova selezionata.

Jari-Matti Latvala, ex pilota ed attualmente team principal di Toyota, ha rilasciato: “Siamo molto contenti di avere una line up così forte per la prossima stagione. E’ molto bello avere Evans e Rovanpera ancora con noi. L’anno prossimo dovranno lottare per vincere il titolo piloti. Sono molto contento di dare il bentornato a Lappi”.

Foto: Photo LiveMedia/Nikos Katikis