Non sarà un weekend facile per lo spagnolo Carlos Sainz. Il pilota della Ferrari in vista del GP di Turchia, tappa del Mondiale 2021 di F1, dovrà subire una penalità importante.

La scuderia di Maranello ha deciso di apportare un aggiornamento importante alla power unit dell’iberico e quindi sarà sostituito completamente il motore. Trattandosi del quarto propulsore stagionale, la Rossa sarà sanzionata come da regolamento con la partenza in fondo alla griglia di domenica.

Per Sainz quindi si prospetta una gara in salita ma lo spagnolo, a podio in Russia, non vuol fasciarsi la testa prima di essersela rotta: “Non mi dispiace iniziare il fine-settimana con un nuovo motore e avere delle prestazioni migliori. Sarà un’occasione per sviluppare il nostro pacchetto e negli ultimi tempi sono spesso riuscito a fare buone cose partendo tanto indietro. Affronterò un weekend con poco da perdere e sarà interessante“, le parole del ferrarista in conferenza stampa.

Non sarà però facile recuperare e tanto dipenderà dalle condizioni meteorologiche: “L’anno scorso, per il poco grip, si faceva tanta fatica a rimanere in pista ed era molto facile commettere un errore. Probabilmente quest’anno le condizioni sono migliorate e quindi potrebbe essere divertente rimontare. Vedremo che scelte fare con le gomme, in relazione al degrado che dovrebbe essere un fattore su questa pista“, ha sottolineato Sainz.

Si è detto del podio di Sochi e la soddisfazione c’è nelle parole dell’iberico: “E’ stato un risultato importante. Il feeling con la macchina è stato buono fin dall’inizio del 2021, ma i risultati non erano stati così eccezionali, per cui terminare nella top-3 mi fa sorridere. Questo sicuramente mi aiuta a spingere e ad avere fiducia“, ha aggiunto l’alfiere del Cavallino Rampante.

Foto: LaPresse