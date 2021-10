Porto-Milan oggi, Champions League: orario, canale tv, probabili formazioni, programma, streaming

Dopo la rocambolesca vittoria in rimonta contro il Verona, il rimaneggiato Milan è pronto a rituffarsi nella Champions League 2021, per affrontare il Porto in quella che per i rossoneri appare l’ultima chance per passare una fase a gironi che li vede ancora a secco di punti.

La partita si svolgerà quest’oggi, martedì 19 ottobre 2021, a partire dalle ore 21 presso lo Stadio Do Dragao della città portoghese e sarà trasmessa in diretta televisiva in chiaro da Canale 5, in streaming su Infinity, mentre Sky Sport manderà in onda la sfida su Sky Sport Uno e Sky Sport 252, online su Sky Go e NOW.

IL PROGRAMMA DI PORTO MILAN

Champions League 2021

Martedì 19 ottobre 2021

Ore 21 Porto-Milan

DOVE VEDERE PORTO MILAN:

Diretta tv in chiaro – Sarà possibile seguire la partita su Canale 5 in maniera gratuita.

Diretta tv satellitare – Sky trasmetterà la sfida sui canali Sky Sport 252 e Sky Sport Uno

Diretta streaming – Online ci sono invece più opzioni, rappresentate da Sky Go, NOW, ma anche Mediaset Infinity e Inifinity+.

Diretta testuale – Non mancherà inoltre la DIRETTA LIVE testuale qui su OA Sport.

Le probabili formazioni:

PORTO (4-2-3-1): Diogo Costa; João Mário, Pepe, Marcano, Wendell; Uribe, Sergio Oliveira; Otavio, Toni Martínez, Luís Díaz; Taremi.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Calabria, Kjaer, Tomori, Ballo-Tourè; Bennacer, Tonali; Saelemaekers, Krunic, Rafael Leão; Giroud.

Foto: LaPresse