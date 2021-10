Pattinaggio artistico: Tarasova-Morozov vincono la gara delle coppie a Skate America 2021. Exploit di Miura-Kihara

Arriva il primo importante responso alla Orleans Arena, impianto sportivo di Las Vegas che sta ospitando questo fine settimana Skate America 2021, prima tappa del circuito ISU Grand Prix di pattinaggio artistico. Evgenia Tarasova-Vladimir Morozov hanno infatti vinto la gara delle coppie, confermando la posizione già ottenuta nello short, non facendo però passi in avanti significativi sul fronte della continuità realizzativa.

I pattinatori seguiti da Maxim Trankov ed Eteri Tutberidze infatti hanno nuovamente mancato, come già accaduto nelle battute iniziali della stagione, gli elementi in parallelo nel segmento più lungo, sbagliando il salchow, ruotato solo doppio dalla dama, e pasticciando la combinazione, realizzata con solo due salti, triplo toeloop/doppio toeloop, a causa di un arrivo impreciso del cavaliere che non gli ha consentito di agganciare un secondo toeloop da due giri.

Sfoggiando comunque solidità nel resto della performance, impreziosita da due lanciati di altissimo profilo, triplo flip e triplo rittberger, oltre che da tre ottimi sollevamenti, i russi hanno guadagnato 142.14 (69.11, 73.03) per 222.50, staccando nettamente i principali contendenti al primo posto, Aleksandra Boikova-Dmitrii Kozlovskii, piazzatisi contro ogni pronostico addirittura sul gradino più basso del podio per via di due sanguinose cadute, prima nell‘ambiziosa combinazione triplo salchow/euler/triplo salchow (sottoruotato) e, successivamente, nel triplo flip lanciato, passaggi a vuoto con cui hanno raccolto solo 130.10 (63.76, 68.34) per 205.30.

Ad approfittare della situazione ci hanno pensato i davvero talentuosi giapponesi Riku Miura-Ryuici Kihara, bravissimi a scavalcare per la seconda volta consecutiva quota 200 nel totale eseguendo una prova positiva seppur viziata da una caduta nel triplo lutz lanciato, centrando la seconda piazza finale con

135.57 (68.24, 68.33) per 208.20, nuovo record personale.

Da menzionare infine anche la prestazione degli atleti di casa Alexa Knierim-Brandon Frazier, quarti con il secondo libero valutato 136.60 (69.06, 67.54) per 202.97, anche per loro nuovo personal best.

CLASSIFICA FINALE COPPIE D’ARTISTICO

Foto: LaPresse