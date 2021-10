Pattinaggio artistico: scelta la città che ospiterà i Four Continents 2022

Manca solo l’ufficialità. Il Campionato dei Quattro Continenti, celeberrima competizione di prima fascia di pattinaggio di figura, nel 2022 si svolgerà in via del tutto eccezionale in Europa, nello specifico a Tallinn (Estonia), dal 18 al 23 gennaio 2022. Questo è quanto emerge dalla reazione del Consiglio ISU svoltosi a Ginevra venerdì 1 e sabato 2 ottobre pubblicata nel pomeriggio di lunedì 4.

La rassegna sarebbe dovuta andare in scena in Cina, a Tianjiin. Tuttavia, a causa di numerose difficoltà tecniche scaturite dal protrarsi dell’emergenza sanitaria, lo scorso 13 settembre è stata comunicata la cancellazione dell’evento, oltre che il relativo invito rivolto a tutti i membri ISU di avanzare una proposta per organizzarlo altrove.

Stando a quanto scritto nel comunicato, l’assegnazione diventerà definitiva, quindi ufficiale, una volta che verranno ultimati i dettagli finanziari e logistici concordati con la Federazione Estone.

Tallinn è stata l’ultima città ad ospitare un Campionato prima dello stop forzato dal Covid-19. Dal 2 all’8 marzo 2020 sono infatti andati in scena i Campionati Mondiali Junior.

Foto: LaPresse