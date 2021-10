Si avvicinano le Olimpiadi Invernali di Pechino 2022, previste dal 4 al 10 febbraio. Per l’appuntamento cinese sono state annunciate delle restrizioni ancora superiori rispetto a quanto accaduto la scorsa estate in quel di Tokyo (Giappone).

Huang Chun, capo del dipartimento della prevenzione dell’epidemia e dei controlli, ha rilasciato che è stata riportata da ‘Tuttosport’ : “Da quando una persona arriva in Cina potrà spostarsi esclusivamente per motivi legati alle rispettive attività come gareggiare o allenarsi. Nessun altro movimento sarà permesso”.

Continua l’avvicinamento alle Olimpiadi che, lo ricordiamo, non accoglieranno degli appassionati internazionali. L’evento a Cinque Cerchi avrà solamente spettatori cinesi che avranno l’opportunità di comprare i biglietti per accedere alle gare.

Non ci sono altre novità ad eccezione di una ‘bolla’ che sarà implementata rispetto a quanto accaduto a Tokyo, edizione che ha visto come da previsione molti casi e dei relativi problemi per alcuni atleti che sono stati costretti a rinunciare all’ultimo alle Olimpiadi.

Foto: LaPresse