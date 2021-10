Parigi-Roubaix 2021 oggi: orari, tv, programma, streaming, startlist

Oggi domenica 3 ottobre va in scena la Parigi-Roubaix, quarta Classica Monumento della stagione di ciclismo. Il ribattezzato Inferno del Nord torna protagonista dopo due anni e mezzo dall’ultima edizione: nel 2020 non si corse a causa dell’emergenza sanitaria, poi nel 2021 è stata spostata dalla classica collocazione di aprile sempre a causa della pandemia. L’appuntamento al Nord della Francia si preannuncia altamente spettacolare, la corsa più folle del mondo si preannuncia come sempre altamente spettacolare e avvincente col il celeberrimo pavé a fare la differenza.

DIRETTA LIVE PARIGI-ROUBAIX

Il percorso di 258 km presenta ben 31 tratti sulle pietre. Ricordiamo i più iconici: la Foresta di Arenberg, Mons-en-Pevele, Carrefour de l’Arbre. Sono questi i crocevia della competizione, dove gli imprevisti sono sempre dietro l’angolo, soprattutto se dovesse piovere e il fango dovesse farla da padrona, come le previsioni meteo preannunciano. Tutti pensano a un duello tra il belga Wout van Aert e l’olandese Mathieu van der Poel, attenzione però anche a potenziali outsider come Zdenek Stybar, Kasper Asgreen, Jasper Stuyven, Matej Mohoric.

L’Italia cercherà di essere protagonista con Sonny Colbrelli e Matteo Trentin, da tenere in considerazione anche lo slovacco Peter Sagan e il belga Philippe Gilbert, ultimo vincitore nel Velodromo più famoso del mondo. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, l’orario d’inizio e d’arrivo, la startlist, il palinsesto tv e streaming della Parigi-Roubaix 2021. La gara sarà trasmessa in diretta tv su Eurosport 1 e sui canali Rai; in diretta streaming su Eurosport Player, Discovery+, Rai Play, Sky Go, DAZN; in DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

PARIGI-ROUBAIX 2021: PROGRAMMA E ORARI

DOMENICA 3 OTTOBRE:

11.15 Parigi-Roubaix 2021, partenza

17.00-17.30 (circa) Parigi-Roubaix 2021, arrivo

PARIGI-ROUBAIX 2021: COME VEDERLA IN DIRETTA TV E STREAMING

Diretta tv, gratis e in chiaro, su Rai Sport dalle ore 12.30 e poi su Rai 2 dalle ore 15.30.

Diretta tv, per gli abbonati, su Eurosport 1 dalle ore 11.15.

Diretta streaming, gratis e in chiaro, su Rai Play dalle ore 12.30.

Diretta streaming, per gli abbonati, su Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, DAZN.

DIRETTA LIVE scritta su OA Sport.

STARTLIST PARIGI-ROUBAIX 2021

1 Lotto Soudal

1. GILBERT Philippe

2. VERMEERSCH Florian

3. FRISON Frederik

4. GRIGNARD Sébastien

5. SWEENY Harry

6. VAN DER SANDE Tosh

7. DEGENKOLB John

2 BORA – hansgrohe

11. SAGAN Peter

12. POLITT Nils

13. BODNAR Maciej

14. MEEUS Jordi

15. OSS Daniel

16. SAGAN Juraj

17. SCHACHMANN Maximilian

3 Deceuninck – Quick Step

21. LAMPAERT Yves

22. ASGREEN Kasper

23. BALLERINI Davide

24. DECLERCQ Tim

25. SÉNÉCHAL Florian

26. ŠTYBAR Zdeněk

27. VAN LERBERGHE Bert

4 Team Jumbo-Visma

31. VAN AERT Wout

32. AFFINI Edoardo

33. EENKHOORN Pascal

34. GROENEWEGEN Dylan

35. ROOSEN Timo

36. TEUNISSEN Mike

37. VAN HOOYDONCK Nathan

5 Israel Start-Up Nation

41. VANMARCKE Sep

42. BARBIER Rudy

43. BIERMANS Jenthe

44. BOIVIN Guillaume

45. HOFSTETTER Hugo

46. WÜRTZ SCHMIDT Mads

47. VAN ASBROECK Tom

6 Alpecin-Fenix

51. VAN DER POEL Mathieu

52. DILLIER Silvan

53. LEYSEN Senne

54. MERLIER Tim

55. PHILIPSEN Jasper

56. RICKAERT Jonas

57. VERMEERSCH Gianni

7 Trek – Segafredo

61. STUYVEN Jasper

62. KIRSCH Alex

63. LIEPIŅŠ Emīls

64. PEDERSEN Mads

65. SIMMONS Quinn

66. SKUJIŅŠ Toms

67. THEUNS Edward

8 Bahrain – Victorious

71. COLBRELLI Sonny

72. HALLER Marco

73. HAUSSLER Heinrich

74. MILAN Jonathan

75. MOHORIČ Matej

76. SIEBERG Marcel

77. WRIGHT Fred

9 AG2R Citroën Team

81. VAN AVERMAET Greg

82. DEWULF Stan

83. NAESEN Lawrence

84. NAESEN Oliver

85. SCHÄR Michael

86. TOUZÉ Damien

87. VAN HOECKE Gijs

10 Groupama – FDJ

91. DÉMARE Arnaud

92. DAVY Clément

93. KÜNG Stefan

94. LE GAC Olivier

95. LIENHARD Fabian

96. SINKELDAM Ramon

97. STEWART Jake

11 EF Education – Nippo

101.VALGREN Michael

102.BISSEGGER Stefan

103.DOCKER Mitchell

104.LANGEVELD Sebastian

105.RUTSCH Jonas

106.SCULLY Tom

107.VAN DEN BERG Julius

12 Cofidis, Solutions Crédits

111.LAPORTE Christophe

112.ALLEGAERT Piet

113.BOHLI Tom

114.DRUCKER Jempy

115.FINÉ Eddy

116.CARVALHO Andre

117.SAJNOK Szymon

13 UAE-Team Emirates

121.KRISTOFF Alexander

122.BJERG Mikkel

123.BYSTRØM Sven Erik

124.GAVIRIA Fernando

125.LAENGEN Vegard Stake

126.OLIVEIRA Rui

127.TRENTIN Matteo

14 INEOS Grenadiers

131.VAN BAARLE Dylan

132.BASSO Leonardo

133.DOULL Owain

134.GOŁAŚ Michał

135.KWIATKOWSKI Michał

136.MOSCON Gianni

137.ROWE Luke

15 Team TotalEnergies

141.TURGIS Anthony

142.TERPSTRA Niki

143.BOASSON HAGEN Edvald

144.MAITRE Florian

145.PETIT Adrien

146.SOUPE Geoffrey

147.VAN GESTEL Dries

16 Team BikeExchange

151.DURBRIDGE Luke

152.BAUER Jack

153.BEWLEY Sam

154.JUUL-JENSEN Christopher

155.PEÁK Barnabás

156.STANNARD Robert

17 DELKO

161.ŠIŠKEVIČIUS Evaldas

162.BARBIER Pierre

163.CARISEY Clément

164.DELETTRE Alexandre

165.JENSEN August

166.RAJOVIĆ Dušan

167.TRARIEUX Julien

18 Team DSM

171.KRAGH ANDERSEN Søren

172.ARNDT Nikias

173.BOL Cees

174.EEKHOFF Nils

175.KANTER Max

176.PEDERSEN Casper

177.SÜTTERLIN Jasha

19 Intermarché – Wanty – Gobert Matériaux

181.VAN DER HOORN Taco

182.DE GENDT Aimé

183.DEVRIENDT Tom

184.KREDER Wesley

185.PLANCKAERT Baptiste

186.VAN MELSEN Kévin

187.VANSPEYBROUCK Pieter

20 Team Qhubeka NextHash

191.CAMPENAERTS Victor

192.CLAEYS Dimitri

193.CLARKE Simon

194.GOGL Michael

195.JANSE VAN RENSBURG Reinardt

196.NIZZOLO Giacomo

197.WALSCHEID Max

21 Movistar Team

201.GARCÍA CORTINA Iván

202.CULLAIGH Gabriel

203.ERVITI Imanol

204.HOLLMANN Juri

205.NORSGAARD Mathias

206.JORGENSON Matteo

207.MAS Lluís

22 Team Arkéa Samsic

211.SWIFT Connor

212.CAPIOT Amaury

213.DECLERCQ Benjamin

214.MCLAY Daniel

215.NOPPE Christophe

216.RUSSO Clément

217.WELTEN Bram

23 Astana – Premier Tech

221.HOULE Hugo

222.BRUSSENSKIY Gleb

223.FEDOROV Yevgeniy

224.GIDICH Yevgeniy

225.GRUZDEV Dmitriy

226.MARTINELLI Davide

227.PERRY Benjamin

24 B&B Hotels p/b KTM

231.DE BACKER Bert

232.DEBUSSCHERE Jens

233.JAUREGUI Quentin

234.LECROQ Jérémy

235.LEMOINE Cyril

236.MOZZATO Luca

237.VAN GENECHTEN Jonas

25 Bingoal Pauwels Sauces WB

241.REX Laurenz

242.CASTRIQUE Jonas

243.DUPONT Timothy

244.LIVYNS Arjen

245.PAQUOT Tom

246.ROBEET Ludovic

247.WIRTGEN Tom

Foto: Lapresse