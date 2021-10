Parigi-Bercy 2021, gli avversari di Jannik Sinner: il tabellone di Ruud, Hurkacz e chi insegue le ATP Finals di Torino

Il sorteggio del Masters1000 di Parigi-Bercy si è rivelato e per Jannik Sinner si prospetta un percorso irto di difficoltà che sicuramente non faciliterà l’avventura dell’altoatesino nel torneo francese e rischia di non essere così remunerativo in termini di punteggio per le ATP Finals.

Sinner, infatti, comincerà il proprio percorso dal secondo turno, in qualità di testa di serie n.8, e potrebbe affrontare l’insidiosissimo Carlos Alcaraz al secondo turno e in rapida successione l’altro iberico Pablo Carreno Busta (testa di serie n.12) agli ottavi di finale, il n.2 del mondo Daniil Medvedev ai quarti, Alexander Zverev in semifinale e Sua Maestà Novak Djokovic in Finale.

E’ chiaro, in un torneo di questa tipologia, parlare di incontri più o meno difficili è una forzatura, ma è altrettanto evidente che per Jannik ci sarà da faticare non poco. E quale sarà il percorso di chi concorre con lui al Master di fine anno, ovvero il norvegese Casper Ruud, il polacco Hubert Hurkacz, il britannico Cameron Norrie, il canadese Felix Auger-Aliassime e il russo Aslan Karatsev?

Di seguito i tabelloni dei citati:

TABELLONE DI CASPER RUUD

2° turno – Alexander Bublik o Daniel Evans

Ottavi di finale – Frances Tiafoe o Diego Schwartzman

Quarti di finale – Alexander Zverev (probabile)

Semifinale – Daniil Medvedev (probabile)

Finale – Novak Djokovic (probabile)

TABELLONE DI HUBERT HURKACZ

2° turno – Jan-Lennard Struff o un qualificato/lucky Loser

Ottavi di finale – Felix Auger-Aliassime (probabile)

Quarti di finale – Stefanos Tsitsipas (probabile)

Semifinale – Novak Djokovic (probabile)

Finale – Daniil Medvedev (probabile)

TABELLONE DI CAMERON NORRIE

1° turno – Federico Delbonis

2° turno – Reilly Opelka o Filip Krajinovic

Ottavi di finale – Andrey Rublev (probabile)

Quarti di finale – Novak Djokovic (probabile)

Semifinale – Stefanos Tsitsipas (probabile)

Finale – Daniil Medvedev (probabile)

TABELLONE DI FELIX AUGER-ALIASSIME

1° turno – Qualificato/Lucky Loser

2° turno – Andy Murray o Qualificato/Lucky Loser

Ottavi di finale – Hubert Hurkacz (probabile)

Quarti di finale – Stefanos Tsitsipas (probabile)

Semifinale – Novak Djokovic (probabile)

Finale – Daniil Medvedev (probabile)

TABELLONE DI ASLAN KARATSEV

1° turno – Sebastian Korda

2° turno – Marin CIlic o Alejandro Davidovich Fokina

Ottavi di finale – Daniil Medvedev (probabile)

Quarti di finale – Jannik Sinner (probabile)

Semifinale – Alexander Zverev (probabile)

Finale – Novak Djokovic (probabile)

Foto: e-motion/Bildagentur Zolles KG/Christian Hofer