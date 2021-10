Parigi-Bercy 2021, sorteggiato il tabellone. Possibili Sinner-Alcaraz e Fognini-Djokovic al secondo turno, Sonego al via con Fritz

Prende forma il tabellone principale dell’ultimo Masters 1000 dell’anno, quello di Parigi-Bercy. Al Palais Omnisports della capitale francese ci sono quasi tutti, tranne Matteo Berrettini che ha deciso di non andare in Francia (non gli cambia sostanzialmente nulla, aveva perso subito sia nel 2019 che nel 2020). Fa il suo ritorno Novak Djokovic, che vuole chiudere bene l’anno dopo aver fallito di pochissimo sia il Golden Slam che il Grande Slam.

Per il serbo il primo incontro potrebbe subito riservare un avversario complicato. Attende infatti il vincitore della sfida tra Fabio Fognini e l’ungherese Marton Fucsovics. Tra di loro quattro precedenti (3-1 per il ligure), più uno mancato proprio a Bercy, quando il magiaro rinunciò a giocare al secondo turno e l’italiano perse poi con Federer al terzo. Il vero problema di Fognini, nel caso di successo, è il record con Djokovic: 0-8 e mai vicino a vincere (l’ATP non conteggia, ad ogni modo, il successo dell’azzurro nelle qualificazioni di Roma 2006).

Jannik Sinner, con il forfait di Berrettini, diventa testa di serie numero 8, ma potrebbe trovare al secondo turno lo spagnolo Carlos Alcaraz, che come lui è in semifinale a Vienna. Si tratterebbe di uno scontro forse anticipatore di tempi futuri, ammesso che il francese Pierre-Hugues Herbert, beneficiario di una wild card, sia d’accordo. Va annotato che a molti aspiranti per le ATP Finals non è andata poi tanto meglio: il canadese Felix Auger-Aliassime e il polacco Hubert Hurkacz sono finiti entrambi con Andy Murray, la mina vagante numero uno in assoluto, e anche il norvegese Casper Ruud non ha un tabellone semplice, così come il britannico Cameron Norrie. Del resto, siamo in un Masters 1000: non ci si può attendere nulla di facile.

Per Lorenzo Sonego sfida che riporta a tempi felici, quella con l’americano Taylor Fritz: il bilancio è di 2-2, con il torinese vincitore nel terzo turno del Roland Garros 2020 e in semifinale a Cagliari nella scorsa primavera. I due successi dello statunitense appartengono alla sfera degli incontri lontano dalla terra rossa. Eventualmente, il numero 3 d’Italia troverebbe il russo Andrey Rublev al secondo turno. Il tutto in attesa di eventuali approdi in tabellone di azzurri provenienti dalle qualificazioni.

MASTERS 1000 PARIGI-BERCY 2021: IL TABELLONE

Djokovic (SRB) (1)-Bye

Fucsovics (HUN)-Fognini (ITA)

Mannarino (FRA)-Basilashvili (GEO)

Qualificato/Lucky Loser-Monfils (FRA) (15)

Norrie (GBR) (10)-Delbonis (ARG)

Krajinovic (SRB)-Opelka (USA)

Sonego (ITA)-Fritz (USA)

Bye-Rublev (RUS) (5)

Tsitsipas (GRE) (3)-Bye

Harris (RSA)-de Minaur (AUS)

Djere (SRB)-Qualificato/Lucky Loser

Duckworth (AUS)-Bautista Agut (ESP) (14)

Auger-Aliassime (CAN) (9)-Qualificato/Lucky Loser

Murray (GBR) (WC)-Qualificato/Lucky Loser

Qualificato/Lucky Loser-Struff (GER)

Bye-Hurkacz (POL) (7)

Ruud (NOR) (6)-Bye

Bublik (KAZ)-Evans (GBR)

Tiafoe (USA)-Qualificato/Lucky Loser

Millman (AUS)-Schwartzman (ARG) (11)

Dimitrov (BUL) (16)-Gasquet (FRA) (WC)

Khachanov (RUS)-Qualificato/Lucky Loser

Lajovic (SRB)-McDonald (USA)

Bye-Zverev (GER) (4)

Sinner (ITA) (8)-Bye

Herbert (FRA) (WC)-Alcaraz (ESP)

Qualificato/Lucky Loser-Rinderknech (FRA)

Paire (FRA)-Carreno Busta (ESP) (12)

Karatsev (RUS) (13)-Korda (USA)

Cilic (CRO)-Davidovich Fokina (ESP)

Ivashka (BLR)-Ramos-Vinolas (ESP)

Bye-Medvedev (RUS) (2)

