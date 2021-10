Parigi-Bercy 2021, il tabellone di Jannik Sinner: rischio Alcaraz al secondo turno, possibile Medvedev ai quarti

Jannik Sinner si sta preparando per affrontare lo statunitense Frances Tiafoe nella semifinale del torneo ATP 500 di Vienna (oggi pomeriggio, secondo match dalle ore 14.00), ma nel frattempo starà dando uno sguardo al tabellone del Masters 1000 di Parigi-Bercy, in programma a partire da lunedì 1° novembre.

Si tratta di un torneo fondamentale in ottica qualificazione alle ATP Finals, obiettivo per cui il tennista italiano è ampiamente in corsa: sul cemento indoor della capitale francese verranno messi in palio punti pesantissimi per chi punta a raggiungere la kermesse di fine stagione riservata ai migliori otto tennisti dell’annata agonistica. L’azzurro è in lotta soprattutto col polacco Hubert Hurkacz e col norvegese Casper Ruud, sarà importante fare più strada possibile in terra transalpina per raggiungere l’obiettivo.

Il 20enne ha usufruito di un bye all’esordio, ma già il secondo turno si profila decisamente combattuto: c’è infatti il rischio di incrociare lo spagnolo Carlos Alcarez (atteso al debutto dalla wild-card francese Pierre-Hugues Herbert), uno dei nuovi talenti del tennis internazionale e oggi chiamato a fronteggiare Alexander Zverev nella semifinale di Vienna. Si tratterebbe di una sfida intensissima tra quelli che sembrano essere dei predestinati, un confronto particolarmente atteso da tutti gli appassionati e sicuramente da vivere.

In caso di qualificazione agli ottavi di finale allora attenzione allo spagnolo Pablo Carreno Busta, che parte favorito nello spicchio di tabellone dove potrebbe dovere fare i conti con una doppia sfida francese (prima Benoit Paire, poi Arthur Rinderknech o un qualificato). Cammino dunque in salita per Jannik Sinner, che dovrà giocare molto bene per accedere eventualmente ai quarti di finale, dove è in rotta di collisione col russo Daniil Medvedev, numero 2 al mondo e vincitore degli US Open (bye al primo turno, poi il vincente di Ivashka-Ramos Vinolas, a seguire probabilmente il connazionale Aslan Karatsev). Le teste di serie per un’ipotetica semifinale sono il norvegese Casper Ruud (sarebbe uno scontro diretto decisivo in ottica Torino), l’argentino Diego Schwartzman, il bulgaro Grigor Dimitrov e il tedesco Alexander Zverev.

Diamo anche uno sguardo agli avversari più temibili in ottica qualificazione alle ATP Finals: il polacco Hubert Hurkacz potrebbe avere un ottavo di finale con il canadese Felix Auger-Aliassime (altro diretto interessato verso Torino) o con il britannico Andy Murray e un quarto di finale in rotta di collisione col greco Stefano Tsitsipas; Casper Ruud ha un secondo turno con il vincente di Bublik-Evans, poi Diego Schwartzman (ma attenzione prima all’australiano John Millman e poi a Frances Tiafoe) e il possibile quarto con Alexander Zverev; il britannico Cameron Norrie partirà al primo turno con l’argentino Federico Delbonis, poi il vincente di Krajinovic-Opelka e un possibile ottavo con il russo Andrey Rublev (attenzione al vincente di Sonego-Fritz), ma per i quarti di finale è in rotta di collisione con Novak Djokovic.

