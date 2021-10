Ci saranno anche i campioni d’Italia oltre che i campioni d’Europa tra le squadre al via della fase a gironi della Champions League di pallanuoto maschile. A raggiungere la Pro Recco ci sono i rivali di sempre dell’AN Brescia che oggi hanno staccato il pass per il penultimo atto prima della fase finale.

Tutto facile per la banda di Sandro Bovo nella sfida con il Barceloneta. La compagine lombarda, che partiva già con un vantaggio netto dopo l’andata (17-13 in terra spagnola), non si è limitata a gestire il margine ma si è portata a casa un altro successo che ha chiuso la pratica.

Convincente 16-13, nonostante alcune assenze (su tutti il portiere Tesanovic), alla Mompiano per Presciutti e compagni. Il capitano è tra i mattatori della sfida assieme a Luongo e Renzuto, tutti autori di una tripletta.

Le parole di Bovo a fine gara: “Davanti abbiamo giocato davvero un’ottima partita. Ogni azione in avanti abbiamo prodotto qualcosa e forse dovevamo staccarli subito. Dietro qualcosa dobbiamo migliorare e l’elevato numero di gol può anche essere giustificato dall’arbitraggio. Ora ci aspetta un girone entusiasmante”.

Foto LiveMedia/Stefano Nicoli