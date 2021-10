Conference League 2021-22: la Roma in trasferta contro il Bodø/Glimt per mantenere la testa del girone e dimenticare la sconfitta contro la Juventus

Torna la Conference League per la terza giornata della fase a gironi. La Roma sarà impegnata nella lunga trasferta norvegese sul campo del Bodø/Glimt, per una sfida tra la prima e la seconda del Girone C. I giallorossi, reduci dalla sconfitta in campionato contro la Juventus, non priva di polemiche per la direzione di gara dell’arbitro Daniele Orsato, cercheranno di rimettersi in marcia nell’appuntamento europeo.

L‘allenatore della Roma José Mourinho ha annunciato che farà molto turnover per questa gara che prevede come molto complicato soprattutto per la condizioni ambientali: “Dire di giocare bene mi sembra impossibile, non tanto per il sintetico ma anche per il vento. Sarà impossibile giocare a calcio ma dobbiamo lottare”. Nonostante questo l’obiettivo dichiarato della squadra della capitale è quello di provare a vincere per mantenere il punteggio pieno nel girone, dopo le convincenti vittorie contro CSKA Sofia e Zorya Luhansk.

Sarà sicuramente assente il giovane talento giallorosso Nicolò Zaniolo, tornato quest’anno dopo le due operazioni al ginocchio. Il tecnico ha specificato che la scelta è soprattutto precauzionale, in vista della partita di campionato contro il Napoli. Dovrebbero trovare spazio tanti giocatori solitamente meno utilizzati da Mourinho, come Eldor Shomurodov, Ebrima Darboe e Gonzalo Villar.

Il Bodø/Glimt arriva a questo match con 4 punti in classifica dopo il pareggio con il CSKA Sofia e la vittoria con lo Zorya Luhansk. La squadra norvegese è imbattuta tra coppa e campionato norvegese da quattordici partite ed è in testa alla classifica in patria. Molto in forma negli ultimi incontri l’attaccante Erik Botheim, miglior marcatore della squadra e uomo più pericoloso per la difesa romanista.

Mourinho ha sempre dichiarato di tenere particolarmente a far bene in Conference League, ribadendo anche negli interventi dell’ultima settimana che bisognerà affrontare questo evento con ambizione, serietà e responsabilità. Nel fare questo il tecnico portoghese ha anche dichiarato nuovamente il suo amore per questa città e questa squadra: “Stiamo costruendo qualcosa di importante, siamo felici. Ho firmato tre anni. Questi ragazzi non li lascio. Ho deciso”

