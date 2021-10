Pallamano, Nazionale U19 femminile in raduno a Cassano Magnago: obiettivo le qualificazioni ai Mondiali

A poco più di due mesi dallo splendido successo agli EHF Championship di Chieti, la Nazionale italiana di pallamano femminile under19 torna in raduno questa settimana in quel di Cassano Magnago per prepararsi al meglio in vista delle qualificazioni ai Mondiali U20, previste per il prossimo 22-28 novembre.

Ben 23 le convocate da Giuseppe Tedesco, coordinatore tecnico delle rappresentative nazionali, coadiuvato da Elena Barani ed Adele De Santis, per un gruppo che conserva l’ossatura di quest’estate, e che affronterà le formazioni svizzere dell’Amicitia Zurich e Zug nel corso dello stage.

Le qualificazioni vedranno le azzurre impegnate in Montenegro per affrontare le padrone di casa, ma anche la Polonia, con appena un posto in palio per la rassegna iridata della prossima estate in Slovenia.

Le convocate per lo stage:

PORTIERI: Martina Sitzia (PO – 2003 – Leno), Sara Di Giugno (PO – 2003 – Cassa Rurale Pontinia), Maddalena Cabrini (PO – 2003 – Dossobuono), Margherita Danti (PO – 2005 – Chiaravalle)

ALI: Giulia Gozzi (AS – 2002 – Cassano Magnago), Giulia Laita (AS – 2004 – Cassano Magnago), Luisella Podda (AD – 2002 – Cassa Rurale Pontinia), Angela Prela (AD – 2005 – Cellini Padova), Giorgia Meneghini (AD/TD – 2002 – Cellini Padova)

TERZINI E CENTRALI: Annachiara Campestrini (TS/TD – 2003 – Mezzocorona), Giulia Fabbo (TS – 2003 – Metz/FRA), Ramona Manojlovic (TS/CE – 2002 – Jomi Salerno), Eva Brogi (TS/PI – 2003 – Cassano Magnago), Aurora Gislimberti (TS/TD – 2004 – Mezzocorona), Michela Notarianni (CE – 2002 – Leno), Elisa Ponti (CE – 2003 – Cassano Magnago), Martina De Santis (CE – 2002 – Ariosto Ferrara), Emma Girlanda (CE – 2003 – Mezzocorona), Serena Eghianruwa (TS – 2004 – Cellini Padova, Charity Iyamu (TS – 2005 – Tushe Prato)

PIVOT: Sara Andreani (PI – 2003 – Leno), Bevelyn Eghianruwa (PI – 2003 – Cellini Padova), Angelica Manfredini (PI – 2003 – Ariosto Ferrara)

STAFF TECNICO: Giuseppe Tedesco, Elena Barani, Adele De Santis

STAFF MEDICO: Vincenzo Masi, Michela De Cicco

I gironi di qualificazione ai Mondiali U20 in programma nel periodo 22-28 novembre:

Gruppo A: Austria, Olanda, Lituania

Gruppo B: Montenegro, Italia, Polonia

Foto: FIGH