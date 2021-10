Appuntamento importante per chiude un 2021 da sogno per la Nazionale italiana di calcio. Gli azzurri infatti si giocheranno il titolo nella Nations League: in programma mercoledì la semifinale con la Spagna alle 20.45 a San Siro. La squadra guidata da Roberto Mancini è già a Milano e si sta allenando al Suning Training Centre.

Importante novità per la rosa tricolore: grave infortunio ieri sera nel posticipo di Serie A per Matteo Pessina, centrocampista dell’Atalanta. Al suo posto è stato convocato l’esterno sinistro dell’Inter Federico Dimarco.

Oggi conferenza stampa per il numero 1 degli azzurri, Gianluigi Donnarumma: “Ci aspettiamo la stessa squadra affrontata durante l’Europeo non sarà una gara semplice. All’Europeo fu difficile batterli, anche stavolta dovremo dare il 110%”. Passato in estate dal Milan al Paris Saint Germain, Donnarumma tornerà in quello che fino a pochi mesi fa era il suo stadio: “Sono emozionato, Milano e il Milan sono una parte importante della mia vita. Sono contento del percorso che sta facendo il Milan, sarò sempre un suo tifoso. E sono felice di Pioli, lo sento spesso“.

Prosegue: “Con gli altri ragazzi non vediamo l’ora di venire qui per stare insieme. Su di noi ci sono tante aspettative, ma continuiamo con umiltà a lavorare, ad andare avanti. Sappiamo della nostra forza, siamo una squadra affermata e possiamo giocarcela con tutti. Possiamo dire la nostra anche al Mondiale, ma ora dobbiamo pensare alla Nations League, che per noi è importantissima”.

Sull’appuntamento con il suo passato a San Siro, con il rischio che ci siano dei fischi: “Mi dispiacerebbe, anche perché è una gara importantissima. Spero che i tifosi possano aiutarci”.

