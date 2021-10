Basket, Serie A 2021-2022: Reggio Emilia e Brescia espugnano pesantemente Varese e Sassari

Cinque vittorie in trasferta su otto partite: si chiude così la giornata, non per caso, numero cinque della Serie A 2021-2022 di basket. E gli ultimi due di questi successi arrivano proprio in serata, in maniera netta ed incontrovertibile, in un caso con un divario addirittura enorme, come andiamo a vedere.

OPENJOBMETIS VARESE-UNAHOTELS REGGIO EMILIA 67-106

Clamoroso nelle dimensioni il colpo che Reggio Emilia compie in quel di Varese, dove l’Openjobmetis semplicemente crolla di schianto, e per di più con l’attonito pubblico amico di fronte. Le difese di fatto non esistono nei primi cinque minuti, poi l’Unahotels riesce parzialmente a registrarla, un po’ meno la formazione di casa. Il secondo quarto diventa regno di Baldi Rossi e Hopkins, che mettono la marcia in più per l’allungo che, alla fine dei conti, porta tanto al -21 durante lo stesso che al 30-49 all’intervallo nonostante il tentativo di reazione di Egbunu e Jones. Varese, sostanzialmente, non riesce più a riprendersi, con Kell, Jones e Gentile quasi da soli in campo è impossibile contenere l’organizzazione degli emiliani, che dilagano. Cinciarini è direttore d’orchestra (12 punti e 11 assist, ancora una volta in doppia doppia) e Reggio Emilia manda facilmente in porto l’incontro. Coda estremamente delicata a Varese, con il GM Andrea Conti che rassegna le dimissioni.

TOP SCORER

VARESE – Kell 17, J. Jones 14, A. Gentile 11

REGGIO EMILIA – Crawford 18, Hopkins 13, A. Cinciarini e Strautins 12

BANCO DI SARDEGNA SASSARI-GERMANI BRESCIA 65-76

Brescia si rivitalizza ancora al PalaSerradimigni e sbanca il parquet della Dinamo Sassari, con notevole merito e con l’ormai solita coppia formata da Mitrou-Long e Della Valle. Partita molto equilibrata soprattutto nelle fasi iniziali, con un primo quarto che si lascia guardare anche per merito, in chiave ospite, di Burns, mentre Mekowulu cerca di fare la voce grossa sotto canestro per i padroni di casa. L’uomo importante di Sassari è Bendzius, ma ad allungare è la Germani con Della Valle che si erge a protagonista del 26-37, che all’intervallo diviene 32-40. Gran reazione degli uomini di Cavina al rientro in campo, con un parziale di 9-1. Dal 41-41, arriva il colpo bresciano che spacca in due la partita, con un parziale di 2-16 che fa malissimo ai padroni di casa. Logan e Mekowulu ci provano per Sassari, ma Della Valle si erge a controllore e tiene ben salde le redini dell’incontro fino alla fine.

TOP SCORER

SASSARI – Bendzius 16, Logan 11, Mekowulu 10

BRESCIA – Della Valle 21, Mitrou-Long 17, Moss e Moore 8

CLASSIFICA

Milano 10, V. Bologna, Brindisi 8, Sassari, Trieste, Reggio Emilia, Treviso 6, Trento, Venezia, Tortona, Brescia, Napoli, Cremona 4, F. Bologna, Varese, Pesaro 2.

