Olimpiadi Pechino 2022: gli atleti non vaccinati dovranno fare la quarantena

A cento giorni dall’inizio dei Giochi Olimpici Invernali di Pechino 2022, sono arrivate le prime regole sui protocolli da seguire per partecipare alle Olimpiadi. Per gli atleti vaccinati ci sarà meno severità, visto che potranno arrivare in Cina senza restrizioni (sempre che il percorso vaccinale sia di almeno due settimane), mentre il discorso cambia completamente per coloro che non si sono sottoporranno al vaccino.

I “No Vax”, infatti, dovranno effettuare una quarantena di 21 giorni per poter partecipare alle Olimpiadi. Una decisione ferra da parte dell’organizzazione e che potrebbe spingere molti atleti a cambiare anche idea sul vaccino, visto che tre settimane di quarantena obbligano ad una totale rivoluzione nei loro programmi personali.

All’interno del Villaggio Olimpico poi le restrizioni sono le stesse vissute anche a Tokyo quest’anno: la mascherina è obbligatoria, tamponi quotidiani e poi mezzi di trasporto dedicati per spostarsi da una località all’altra per le gare.

Sono state anche diramate tutte le regole anche in caso di positività al Covid-19. Gli atleti che accuseranno dei sintomi saranno trasferiti in un ospedale Covid a Pechino, mentre gli asintomatici potranno trascorrere l’isolamento nelle proprie strutture o in centri dedicati, che offrono wi-fi gratuito e tre pasti al giorno.